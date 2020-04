Siguen los mensajes y las reflexiones de famosos en tiempos de coronavirus

Los hermanos Roca, propietarios del restaurante El Celler de Can Roca, con esta imagen quieren recordarnos que después de la oscuridad sale la luz.

El aislamiento preventivo que evita la expansión del coronavirus sigue inspirando a muchos famosos en el mundo. Ellos no son psicólogos, tampoco expertos en finanzas , sin embargo desde casa y a través de sus redes sociales tratan de alentar a sus followers, pues la crisis sanitaria ha traído a algunas personas desánimo, incertidumbre y desesperación.

"Tras la oscuridad, siempre llega la luz. Mantengamos la llama de la pasión encendida y remontaremos río arriba". Es el mensaje en cinco idiomas (inglés, catalán, español, italiano y francés) que los hermanos Roca (Josep, Joan y Jordi), propietarios del restaurante español El Celler de Can Roca han publicado en el Instagram de su local.

Varios son los premios y reconocimientos que han obtenido por su trabajo, entre ellos están tres estrellas Michelin, y ubicarse en el primer lugar por dos ocasiones en la lista de los 50 mejores restaurantes del mundo (The World's 50 Best Restaurants).

Thalía también ha hecho lo suyo... Con un fragmento de su canción 'Echa pa' lante', lanzada en la década de los 90, anima a su México lindo y querido. Esta nación registra 5.847 casos positivos y 449 muertes, según autoridades sanitarias mexicanas.

La modelo y periodista española, Sara Carbonero, con una foto realizada por ella nos recuerda algo muy importante... levantar la cabeza y mirar el cielo, el cual con sus colores, rayos solares y aves volando nos hacen ver que hay vida y también esperanza.

El cantante y compositor Luis Fonsi subió a sus redes la interpretación de su hija Mikaela, de 8 años, quien cantó un himno solidario de los 80: 'We are the world', escrito por Michael Jackson y Lionel Richie, pieza musical que buscaba contribuciones financieras para frenar en algo la hambruna en África.

Al parecer, una canción que aparece en momentos de gran impacto mundial, en cuanto a catástrofes se refiere. Por ejemplo en 2010 Richie logró reunir a varios artistas para que la entonaran, pero en una versión más moderna. El motivo fue recaudar fondos para ayudar a las víctimas del terremoto de Haití, el cual dejó 300.000 fallecidos.

Ahora quiere volver a lograr la misma hazaña , en esta ocasión por la pandemia del coronavirus. Solo habrá que ver cómo será la organización desde el confinamiento...

José Luis Rodríguez El Puma por medio de un audio reflexiona cómo el virus cambió la vida de la humanidad. Hace comparaciones de la higiene personal con la contaminación que podemos hacer a los que nos rodean... Y termina con la frase de su canción 'Agárrense de las manos'... "Juntos podremos llegar donde jamás hemos ido".