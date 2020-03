Cuarenta: ¿cómo la viven los artistas?

Los famosos suelen vivir una realidad alterna a la de los ‘ciudadanos comunes’. Su cotidianidad son los escenarios, las cámaras, los gritos y las multitudes adorándolos 24/7. Sin embargo, la situación que atraviesa el mundo actualmente afecta a todos, sin importar condición social, económica o laboral.

Los eventos se han cancelado y esto ha obligado a los artistas a darse un ‘break’ obligatorio recién comenzando el año. Desde hace mucho tiempo que no pasan tantos días en sus casas con sus familias, pues las giras, las entrevistas y la promoción no se los permiten. Pero ahora no les ha tocado de otra que seguir las medidas sanitarias impuestas en los países en los que viven.

Tini está en cuarentena: Los famosos intensifican sus cuidados Leer más

Este parón ha tomado a todos por sorpresa y, ante la falta de actividades e interacción social, muchos de ellos han dejado volar su imaginación y utilizan sus redes sociales para distraerse ellos mismos y estar más cerca de todas esas personas que no se pierden ninguna novedad de sus vidas ni de sus carreras.

Mantener al público entretenido es algo que saben hacer cuando están parados sobre el escenario. Pero, ¿cómo lo hacen ahora en cuarentena y a través de una pantalla? Les contamos.

Llane, más cercano

Llane, exintegrante de Piso 21 que reside en Miami, quiere acercarse más a ese público que ya lo seguía desde que formaba parte de la agrupación y ganar nuevos seguidores.

Para ello, desde la semana pasada, se conecta todas las mañanas en vivo desde su Instagram para hablar con sus fans durante media hora. Algunos días ha optado por llamar a unos cuantos para que la conversación sea más personal.

Sebastián Yatra, el cuentacuentos

El colombiano Sebastián Yatra anunció hace algunos días en Instagram que, el tiempo que dure su cuarentena, estará conectándose todos los días en vivo para leer cuentos infantiles. El autor de 'TBT' lleva haciendo la actividad por cinco días.

El viernes pasado vivió un emotivo momento: compartió unos minutos con un pequeño argentino de 7 años que, a través de la pantalla, le sacó unas lágrimas al interpretar una canción acompañado de una guitarra. La transmisión llegó a más de 23 mil personas conectadas.

Los Montaner: risas, vinos y secretos

Todos los integrantes de esta familia son figuras públicas y cada vez le sacan más provecho a su popularidad. Hace unos días se reunieron Ricardo Montaner con su esposa Marlene, Camilo, Evaluna y Mau con su esposa, Sara, en el departamento de Ricky con su nueva novia argentina, Stefania Roitman.

La familia compartió con los seguidores una velada en vivo a través de YouTube, en la que todos, sentados en la sala, hicieron divertidos juegos en los que empezaron a revelar algunos detalles de su vida privada.

La confianza entre todos se vio plasmada en una noche llena de risas, vino y secretos. Una de las situación más comentada fue cuando Mau contó que su papá le pegó una cachetada cuando tenía 17 años.