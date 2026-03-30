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Alejandra Jaramillo
Alejandra Jaramillo, presentadora ecuatoriana es parte del programa.Instagram

Siéntese quien pueda en nueva etapa con más contenido y dinamismo

Nuevas secciones, mayor interacción y apuestas más ambiciosas marcan esta renovación del formato

A punto de cumplir su cuarto aniversario, Siéntese quien pueda entra en una nueva etapa en las tardes de Univisión.

El programa, conducido por Chiquibaby y Jorge Bernal, ha logrado un sólido rendimiento en audiencia, razón por la que la cadena decidió ampliar su duración a dos horas al aire.

(Te invitamos a leer:  Series y películas de Semana Santa: qué ver en Netflix, Prime y HBO)

Dentro del panel se mantiene la ecuatoriana Alejandra Jaramillo, quien forma parte del equipo junto a figuras como Lucho Borrego y Álex Rodríguez. La presentadora viene de ganar el reality ¿Apostarías por mí? junto a su pareja, Beta Mejía.

Los cambios que se vienen

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Sobre esta evolución, el productor ejecutivo Carlos Mesber explicó: “Cuando un show crece, no es casualidad, es porque la audiencia está conectando. Esta nueva etapa la vemos como una oportunidad para consolidarnos aún más, elevar el contenido y seguir construyendo una relación sólida con el público”.

Según adelantó, el espacio apostará por un formato más dinámico, con nuevas secciones, mayor interacción y contenidos más conectados con la actualidad y las redes sociales. Además, incluirán historias más exclusivas y una producción más elaborada.

Con reality

Pero eso no es todo. Con el estreno de las dos horas también llegará un concurso tipo reality que promete dar de qué hablar: la búsqueda del nuevo reportero de Siéntese quien pueda.. Participantes de distintos países se enfrentarán a exigentes pruebas y serán evaluados por los propios talentos del programa, quienes asumirán el rol de jurado.

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