Por su papel de Catherine Tramell en 'Bajos instintos', la actriz estadounidense Sharon Stone (ahora de 65 años) se convirtió en un sex symbol. Disfrutó de fama y fortuna. Pero su vida ha dado un gran vuelco. Acaba de recibir el Premio al Valor, durante la gala de recaudación de fondos An Unforgettable Evening del Women’s Cancer Research Fund, en Beverly Hills (California).

Ahí ofreció un discurso en el que confesó sus problemas económicos, su experiencia con el cáncer de mama y la muerte de su hermano, Patrick. Hizo referencia al colapso de los bancos estadounidenses, sobre todo tras el cierre de Silicon Valley Bank, que se declaró en bancarrota, lo que provocó una inestabilidad en los mercados financieros: “Acabo de perder la mitad de mi dinero”, indicó.

Además mencionó sobre su experiencia con el cáncer de mama. Ella debió someterse a estudios luego de que le detectaran unos tumores benignos. “Esas mamografías no son divertidas”, comentó.

Recordó el diálogo que mantuvo con su médico cuando le fue comunicada la detección del tejido y aseguró que le pidió que le practicaran una doble mastectomía si se trataba de tumores malignos.

A Sharon Stone le ha llovido sobre mojado. Su hermano pequeño, Patrick Stone, falleció a los 57 años en febrero tras una batalla contra una enfermedad cardiaca. “Mi hermano acaba de morir, y eso no significa que yo no esté aquí. No es un momento fácil para ninguno de nosotros. Es un momento difícil en el mundo, pero no voy a dejar que un político me diga lo que puedo o no puedo hacer. Cómo puedo y cómo no puedo vivir, y cuál es y cuál no es el valor de mi vida”, añadió.

Sharon Stone perdió la tenencia legal de su hijo (Roan) por la escena en el filme 'Bajos Instintos', en la que cruza sus piernas y se exponen brevemente sus genitales. Aseguró no haber tenido conocimiento de ello durante el rodaje.

Sin embargo, fue utilizado por su expareja durante la instancia judicial para asegurarse la custodia del niño.

La intérprete adoptó a Roan en el 2000 junto con su entonces marido, el periodista Phil Bronstein, con quien contrajo matrimonio en 1998. Hubo varios intentos de ser padres, pero una enfermedad autoinmune de la actriz y una endometriosis severa le impedían llevar a término los embarazos. En 2004 ambos se separaron.

Sabía que...

En octubre de 2001, Sharon Stone fue ingresada por un aneurisma en un hospital de San Francisco. La actriz declaró que tras ser intervenida en el hospital, vislumbró una luz blanca, vio a su padre fallecido (Joseph) y escuchó las voces de los hijos a los que perdió, pidiéndole que regresara.

La traumática experiencia fue muy impactante, desde entonces está centrada en su búsqueda espiritual y el autoconocimiento.