Sharon Cortez, de MasterChef, respalda la denuncia de Beto Larco

La quiteña Sharon Cortez, fue una de las participantes más populares del programa MasterChef que hoy está más caliente que nunca. Los ánimos están tan encendidos como las sartenes en el show, puesto que sus concursantes han hablado de no estar contentos con un estricto contrato hecho por la empresa televisiva que lo emitió.

Sharon apoyó a su excompañero Beto Larco en un vídeo de Instagram, y también aseguró que firmó un contrato que tenía "muchas injusticias".

En la publicación Cortez contó detalles del documento legal, como el que ellos cedían su imagen y todo lo que llegaran a hacer a futuro le pertenecía al canal. "Eso quiere decir que no podemos hacer absolutamente nada sin la autorización del canal y que todo lo que ganara a partir de ese momento tendría que darle una parte al medio".

En el clip detalla que varias marcas se acercaron y se pidieron "cifras que el mercado ecuatoriano no está acostumbrado a pagar", por lo que no se llegaron a acuerdos. Sharon también menciona que luego de varias negativas por oportunidades de trabajo no concretadas y "malos tratos", se asesoró legalmente y dijo que entendió que "firmó un contrato ilegal y abusivo y que vulneraba sus derechos".

La modelo profesional señala que luego de acercarse al Servicio nacional de derechos intelectuales, la ley le concedio el 22 de junio medidas cuatelares para que se deje de retransmitir MasterChef, hasta solucionar sus pedidos de liberación de derechos de imagen.

La experiencia en el reality show fue muy valiosa para Cortez, ya que mencionó que le ayudó a "encontrar su pasión", pero que también está "cansada de las injusticias para los artistas ecuatorianos".