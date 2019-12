Sharon Cortez: "Me hubiera gustado llegar a la final con Beto"

EXPRESIONES viajó a Quito para compartir una tarde con Sharon Cortez, la Maléfica de MasterChef Ecuador. La también modelo accedió a revelar su manifiesto en la nueva edición de Tengo que decirlo, en la que no se calló nada, y reveló, entre otras cosas, que grabará con Lauren Arboleda, la ganadora del MasterChef Latino en Estados Unidos.

1 “Cuando ingresé a MasterChef no me imaginé que me gustase tanto la gastronomía hasta que avanzó la competencia. Nunca había tomado la idea que podía vivir de la cocina y ahora quiero hacerlo”.

2 “Me gustaría tener un restaurante a futuro. Antes debo prepararme, estudiar, nutrirme y practicar. No quiero aventurarme”.

3 “Estar dentro de un reality tiene sus pros y sus contras. En lo positivo hallé lo que me gusta, conocer a la gente, ser tolerante, lidiar con diversas personalidades y verlo como una plataforma que, depende de cómo la tomes, te puede ir superbien. Y en lo negativo, ser víctima de bullyng en las redes sociales”.

4 “La gente se toma demasiado personal lo que ve en televisión. Llegué a recibir críticas del porqué había fallecido mi papá y que tenía que llenar vacíos. Pienso que hay que establecer límites, pero ese tipo de comentarios son los que te hacen más fuerte y darte cuenta dónde estás parado, y estar consciente de tus bases y valores. Así no te derrumban fácilmente”.

5 “Desde que entré a MasterChef sabía que era una plataforma que debía aprovechar. Ahora tengo mi canal de YouTube y grabaré pronto con Lauren Arboleda, la ganadora del MasterChef Latino de Estados Unidos”

6 “He recibido propuestas televisivas, estudio las formales, que se adaptan a lo que quiero. Afortunadamente estoy en una etapa de decidir que sí y que no. Tengo en mente la cocina y no la farándula”.

7 “En cuanto a la actuación, el reality me enseñó a interpretar un papel, el de Maléfica (risas), y me fue bien. No lo descarto”.

8 “Llegué a MasterChef muy suave, no me imaginé lo intenso y envolvente que sería. Como me di cuenta de que con mi forma de ser, algo introvertida no funcionaba, me dije un dia ‘quieren show, pues vamos a darlo’. La verdad es que me divertí”.

9 “En la vida real soy superrelajada, casi no tengo amigos. Mi círculo social se cuenta con una mano, me crie hasta los 12 años en una finca de flores en Cayambe. Me acostumbré a la soledad y la disfruté al máximo”.

10 “Hay que estar claro que un reality es un programa televisivo que busca generar rating con personajes que no sean planos y que sean de interés para el público”

"Lo más importante es que te ames a ti mismo, si realmente lo haces, el resto fluye" (Sharon Cortez)





11 “Luego de mi salida, sigo en contacto con algunos participantes como Beto, Germán, Kevin, Loren, Marcial, León y un poco con Pili. Me hizo superfeliz el triunfo de Beto, desde el inicio de la competencia me pareció un excelente cocinero y una gran persona. Me hubiese agradado llegar a la final con él”.

12 “Me admiró la salida de Germán. Me lo imaginé en el top 3, pero es un reality de televisión. Muy complicado que solo se base en cocina como tal porque tienes muchísima presión física, emocional y a veces te quiebras y no das lo mejor de ti”.

13 “No sé si volvería a un reality, recuerdo que grabábamos dos o tres capítulos por día. Era muy pesado y debías mantener la energía hasta el final”.

14 “No comer y ser perfeccionista me frustra mucho”.

15 “Mi esposo (Luis Mayorga) me ayuda bastante, es el equilibrio en mi vida porque tiendo a ser muy emocional”.

Con Luis Mayorga, su esposo, con quien practica todos los días kick boxing y además es su publicista. Cortesía

16 “He intentado de todo en esta vida, solo me falta un poco de disciplina y ser constante en lo que me enfoque. El deporte me ha ayudado mucho”.

17 “Si fuera la protagonista de una historia sería la princesa Mérida (la de 'Valiente') porque es un personaje que no se deja llevar por estándares de la sociedad, es perfecta, superfemenina y lucha por sus sueños, por lo que está convencida”.

18 “Tanto el machismo como el feminismo extremo están mal. Nosotras luchamos por la igualdad, eso es ser feminista y a veces se pierde esa esencia al juzgar a los hombres como que todos son malos y violadores. No es así, tenemos padres, hermanos, primos. Por qué no enseñar a los más pequeños desde ya a respetarse como personas, más allá de si eres hombre o mujer”.

19 “A lo largo de mi vida tuve que crecer y madurar antes. Soy modelo desde los 9 años. Trabajé en el extranjero a los 12, mi papá falleció cuando yo tenía 14 y me fui a México a los 17”.

20 “En esta generación de jóvenes, muchos aspiran a la fama y tener cosas materiales, pero la verdad es que no es así, al final lo que realmente te queda y debe importarte es la familia”.

21 “La notoriedad suele tergiversar lo que realmente eres porque estás en el ojo público. La gente cree que tiene el derecho de juzgarte u opinar sobre tu vida cuando no es así. Las personas que aparecemos en televisión, somos seres humanos, no nos merecemos la parte negativa de ser conocidos”.

22 “Mi consejo a la juventud es que no se dejen llevar tanto por lo que ven en Instagram, muchas cosas son falsas. Lo verdadero y real es a quien tienen al lado”.

Sharon Cortez no descarta tener su propio restaurante en un par de años. Antes se prepara en gastronomía. ANGELO CHAMBA

TAMBIÉN DEBE SABER QUE...

*Nació en Quito hace 27 años Quiteña, practica kick boxing junto a su esposo, pronto ascenderá al naranja.

*Está por terminar la carrera de Derecho (le falta un semestre) en una universidad de México.

*Espera lanzarse de un paracaídas y hacer bungee jumping el próximo año.

*En su Spotify no falta el reguetón, la salsa y la electrónica.

*Admira a Grant Achatz, el chef que perdió el sentido del gusto y pese a ello ganó tres estrellas Michelín.

*Su bebida favorita es el jugo de maracuyá.