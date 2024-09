Shalom Mendieta: Lo que la nostalgia le dejó...

A los 12 años escribió su primera canción, a los 26 tiene dos EP completos por estrenar. Es Shalom Mendieta, una guayaquileña que ha perfeccionado la manera de contar sus propias anécdotas amorosas en sus canciones. Una forma de aprender las lecciones que le da la vida, repitiéndolas en coros pegajosos y mucho sabor latino.

Shalom en el video de Nos vemos a la vuelta. Cortesía

Su carrera, profesionalmente, nació en 2019, cuando lanzó su primera canción como solista.

Recordada por ser la voz de Mujer pitahaya, tema que publicó junto a Aire del Golfo (Diego Gallardo, quien falleció el 9 de enero), ha ido dando a conocer varias canciones de su autoría desde entonces. Tranqui, Mi chinito y Cuéntame son las más populares.

Fugaz: El EP que tanto la entusiasma

Este 30 de septiembre estará en todas las plataformas digitales su primer EP, Fugaz. Compuesto de siete canciones que se desprenden de una palabra en portugués que descubrió por sus estudios musicales.

Se trata de Saudade que, aunque no tiene una traducción literal en español, significa una añoranza que se mantiene viva, pero con cierto agrado. Bolero, chachachá, timba, son montuno, salsa y bachata se pueden escuchar en este disco, que promete hacer bailar y sufrir al mismo tiempo.

La añoranza feliz de Shalom Mendieta

¿Cómo encuentra el concepto de ‘saudade’ para sus canciones?

Todo está pensado para el reencuentro. Tiene mucha añoranza, la cual la nombré mucho en estos temas. Hay inocencia y dedicaciones de amor. Algunas historias, de cierta forma, fugaces. Cuento una historia de principio a fin en el orden que están puestas las canciones. Todos son temas que se hicieron en espacio-tiempo diferentes y me encantan cómo se pudieron conectar para armar una historia.

¿Cómo descubre la palabra?

Bueno, cuando la descubrí, porque no está en nuestro idioma, me encantó su significado de una nostalgia feliz. Con mis músicos y sus instrumentos, también quisimos llevar esta idea en las melodías. Les decía: ‘Necesito que duela, pero que también lo disfrutes’.

Es agradecer lo vivido…

Pero la cuestión era cómo representarlo en la parte musical. Esa fue la parte en la que más trabajamos. En el videoclip de Cuéntame también estoy tomando elementos de antaño para mi estética. Por eso, a mi estilo le he dado un nombre: Retropical. Es lo retro con lo tropical. Todo va de la mano. Es un proceso lindo y cuidadoso. No es que suene bonito sino que está entrelazado por una razón.

Tiene listo su primer álbum, luego de varios años de carrera. Y se ha mantenido en la misma línea de lo tropical. ¿Cómo se ha afianzado en él?

Siento que siguen siendo mis primeros pasos en la música y falta mucha madurez por alcanzar. Me encanta que puedo mostrar este inicio de principio a fin. Creo que me mantengo en la esencia con la que empecé. Los géneros dentro de Latinoamérica es lo que he explorado desde siempre.

Además de Fugaz, que estrena este 30 de septiembre, viene Madera y cuero, un segundo EP que sacará próximamente. ¿Qué puede adelantar de este?

Son géneros algo menos movidos. Me voy a lo más sureño, afro y andino.

¿Para poder disfrutar de la saudade lo mejor son los géneros latinos?

Los latinos lo tenemos bien aceptado. Sabemos disfrutar y sufrir. En el pasillo, por ejemplo, pasa mucho. Un profesor de antropología explicaba que como históricamente hemos sido derrotados, también tenemos este espíritu de que no importa lo que pase siempre vamos a seguir. Somos un pueblo que escucha música triste para estar feliz. Y la verdad no sé si los mejores son los géneros latinoamericanos porque podría quitarle posibilidad a otros. ¡Hay tantos en el mundo!

La historia detrás de las canciones

En Fugaz se resume una sola historia. ¿Pero es para un amor fugaz o para varios?

(Risas) Las canciones se hicieron en tiempos diferentes. Y este sentimiento se puede también sentir con varias personas. Ha sido para varias vivencias de amor que resumo en una sola narración. Es hacer de diferentes hechos que viví un solo personaje. Nadie podrá saber para quién es cual porque son para un personaje ficticio.

¿Cuál fue la que más le costó escribir?

Difícil. Una de las más sentidas fue la más fácil de escribir, que fue Nos vemos a la cuenta. Entonces, es relativo.

¿Escribe agobiada por el sentimiento o deja que se le pase?

Todo depende, porque a veces escribo primero el ritmo, otras veces la letra.

A veces los amores fugaces lo marcan a uno para siempre. ¿Usted cerró ese ciclo?

Sí, de cierta forma. Es parte del proceso al escribir esas canciones.

¿Cree que muestra mucho de su vida?

No tengo problemas en contar mis experiencias. Todo lo que siento lo cuento. En mis canciones ya estoy desnuda y pongo mis experiencias a orden del público. Eso es lo que quiero provocar con mis temas: identificación.

