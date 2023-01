Shakira: Una mujer de armas tomar

Shakira ha demostrado que cuando se va contra algo o alguien, no hay perdón ni olvido y si esto le otorga varios ceros a su cuenta bancaria, mejor todavía. Dos cantantes, una comunicadora, un ingeniero en marketing y un promotor musical, quienes comparten sus opiniones con EXPRESIONES.

MIRELLA CESA (cantante)

“Claro que debe de existir una estrategia detrás de ‘Sesión 53’. El tema lo tienen escrito desde el año pasado y lo lanzan ahora, Shakira es una gran artista que tiene una disquera y un equipo alrededor de ella. Nada es improvisado, todo lleva una planificación”.

MARIELA VITERI (comunicadora)

“Nada fue programado. Shakira estando despechada hizo su catarsis. Como artista le cae plata con esta canción, pero eso no significa que no esté dolida. Pero ella está consciente de su trabajo, sabe su oficio de hacer canciones y de estas obtiene réditos. Tal vez le sorprende la repercusión que ha tenido el éxito de este tema. Creo que nunca se lo imaginó. Es la más sorprendida, insisto en que nada de esto fue planeado”.

WILLIAM LUCAS (promotor musical)

William Lucas,, quien ha sido vocero de talentos locales y extranjeros, asegura que el tema de Shakira responde a una campaña bien planeada y ejecutada. Cortesía

"Todo se maneja de una manera estratégica, por ejemplo el subir al tema a las plataformas digitales , te piden un mínimo de tiempo para que estén en todas. Pero un lanzamiento de Shakira con esta canción se canaliza más rápido. Los posteos de expectativa de ambos , el viaje de Bzrap a grabar la sesión tuvo su curiosidad en los fieles oyentes de ambos y claro lanzan la bomba , con los virales listos en las plataformas de contenido o streaming y rompen todos los récords al ser algo que identifica el momento de esta situación”.

NORMAN ZEA (ingeniero en marketing)

Norman Zea afirma que el lanzamiento de la canción responde a una Shakira calculadora y al mismo tiempo, despechada, que canalizó su dolor en réditos económicos. Cortesía

“Como cantante me gustaba cuando era más orgánica y natural. Dejó de agradarme cuando empezó a convertirse en una máquina. Me parece una mujer obsesiva, que todo lo planifica. A ella le funciona, pero es todo muy armado. Empezó con Te felicito, luego con Monotonía y ahora lanza Sesión 53. Ella ha metido en una licuadora su frialdad y cálculo como artista, junto al despecho, el dolor y la locura. Es una mezcla de todo, pero más allá de eso, el tema me parece buenísimo".

SOPHY MELL (cantante)

“La verdad es que no lo sé si exista una estrategia de marketing. Me encantaría saberlo, pero ya sea verdad o mentira, se nota que las cosas están bien hechas y que Shakira le ha sacado provecho a la situación. Siento que es más interesante que cualquier serie de Netflix y nos deja con ganas de saber más”.