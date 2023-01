Por décadas la música ha sido el canal para conectar sentimientos entre miles de personas y, sin duda, el desamor es el más representativo. Shakira, primero, y Miley Cyrus, un día después, han sabido aprovecharlo para exteriorizar el mar de sentires que las inunda.

La lección de ambas artistas es que las mujeres actuales están listas para “facturar” en lugar de sentarse a llorar por la leche derramada y que, a veces, lo único que se necesita para sentirse pleno es sacarse a bailar a uno mismo. Amor sí, pero del propio.

El nuevo álbum será lanzado el 10 de marzo de 2023. Internet

Un videoclip que guarda secretos

Segura de sí misma, con un llamativo vestido Saint Laurent dorado mientras entrena, baila y disfruta la vida: esta es la Miley del vídeo que en cinco días ha superado las 48 millones de reproducciones en YouTube y que con la sesión #53 en primer lugar, ocupan los dos puestos en el ranking de tendencias en música de la plataforma.

Al finalizar el clip, Miley hace un baile catártico mientras luce un elegante traje masculino. Lo que pocos saben que es el mismo que llevó su exesposo durante la Met Gala de 2019 (él con camisa negra), firmado también por Saint Laurent (foto).

El videoclip que Cyrus describe como “una carta de amor a Los Ángeles” fue dirigido por Jacob Bixenman y Stephen Galloway y su portada es una fotografía de Biranna Capozzi. Para ambas producciones, la cantante se encargó de participar activamente.

Las letras y los dardos envenenados

Al igual que Shakira, Miley toma oportunidad de su dolor para dedicar un par de líneas a su expareja, aunque de una forma menos visceral y con un enfoque distinto, orientado principalmente a la superación y no el ‘beaf’.

Durante el precoro, la cantante hace alusión al flagelo que terminó con su hogar y sus recuerdos: “We were right ‘til we weren’t/Built a home and watched it burn (‘Estábamos bien hasta que ya no, construimos una casa para verla arder’) rezan las líneas en memoria de este suceso traumático para Cyrus.

Otra de las referencias incluye a Bruno Mars y es que se rumora que Flowers es una respuesta al tema When I was your man, lanzada por el cantante en 2012.

Flowers aparenta ser una respuesta a When I was your man de Bruno Mars. Cortesía

La historia que rodea a Flowers

Cuando Miley Cyrus y Liam Hemsworth se conocieron durante el rodaje de 'La última canción' no se preveía que vivirían una historia de amor tan pasional como tormentosa. Una década le tomó al actor australiano decidirse a pedir la mano de Cyrus en diciembre de 2018; sin embargo, lo que Hemsworth no sabía es que el nido de amor se disolvería tan solo un año después del compromiso.

Luego de una historia que inspiraría a los poetas, los episodios de ansiedad, depresión y abuso de sustancias se convirtieron en el contexto que enmarcó el matrimonio de la pareja. Tras el incendio que acabó con la casa en la que vivían, Hemsworth pidió en enero de 2020 el divorcio de la exestrella Disney, dejando un corazón a la deriva.

La pareja se conoció durante el rodaje de 'La última canción'. Su relación duró más de una década. Cortesía

Una mirada más profunda

Juan Carlos Salazar, experto en marketing digital, atribuye el éxito de Flowers a un fenómeno al que denomina 'El gran desencanto'. “Es ese momento en que el millennial cae en cuenta de que la vida no es color de rosa, que su pareja puede no quedarse para siempre y que el trabajo que consiga no siempre será el de sus sueños”.

Se trata de un sentimiento que identifica al público de Miley Cyrus, en su mayoría de esta generación, que busca hacer catarsis de las desilusiones que implica crecer. Esta es la razón por la que Shakira y Miley Cyrus han conectado tan profundamente con su público, generando millones en cortos períodos de tiempo, asegura.

Las artistas junto a sus exparejas Internet

Beto Álvarez, especialista en promoción de artistas, sostiene que la canción de Miley es un completo acierto en su carrera. Declara que la artista pasó de encontrarse en un período de completa inactividad, en el que la opinión pública empezaba a dejar de lado su nombre, a romper importantes récords en internet.

“Ella no se parece a nadie, si la canción suena es porque es de ella. Tiene un sonido único y refrescante que marca su propio estilo: donde sea que la escuches sabes que se trata de Miley Cyrus”, asegura.