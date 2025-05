Shakira en la Met Gala: ¿Atinó a la temática del evento? Esto opinan los expertos

La Met Gala 2025, celebrada en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, se convirtió en una nueva oportunidad para que las grandes estrellas del mundo de la moda y el entretenimiento brillaran con sus elecciones de vestuario. Este año, la temática “A tu medida”, vinculada con la exposición 'Superfine: Sastrería de Estilo Negro', propuso un reto de interpretación para los invitados, entre los que se encontraba Shakira. La cantante colombiana, que deslumbró con un diseño creado por el reconocido diseñador Prabal Gurung, generó opiniones mixtas sobre si su elección cumplió con las expectativas de la temática.

El vestido rosa, que presentaba transparencias en los costados y una voluminosa cola, fue diseñado específicamente para Shakira, quien repitió su presencia en la gala tras debutar en 2024 con un vestido rojo de Carolina Herrera. La pieza de Gurung, aunque deslumbrante, generó algunos comentarios sobre si realmente se alineaba con la propuesta de “A tu medida”. Aunque varios expertos destacaron la elegancia del diseño, otros consideraron que el vestido no reflejaba de manera clara la influencia de la sastrería clásica, un elemento central de la exposición de este año.

Shakira, quien compartió su experiencia en redes sociales con un tono humorístico, se mostró en una limusina tipo bus, bromeando sobre su llegada al evento. "Estoy literalmente en un bus, de pie, me voy a la Met Gala en bus. El próximo año, si me invitan, me voy en minifalda, ya lo decidí", comentó en un video que rápidamente se viralizó en Instagram.

Prabal Gurung, el diseñador detrás del vestido, es conocido por su capacidad para fusionar influencias culturales y modernas. Nacido en Singapur y criado en Nepal, Gurung ha destacado por su enfoque feminista y su compromiso con causas sociales. A lo largo de su carrera, ha vestido a figuras de renombre como Michelle Obama, Kamala Harris y Kate Middleton, entre otros. Su estilo único ha sido alabado tanto en el ámbito de la moda como en el cultural, combinando elementos tradicionales con una visión contemporánea.

A pesar de las críticas sobre la adaptación del vestido a la temática, lo cierto es que la presencia de Shakira en la Met Gala es un evento significativo en su carrera, mostrando una vez más su influencia como celebridad global.

EXPRESIONES consultó con la asesora de moda Alejandra Paredes sobre la presencia de Shakira, que para un gran grupo de internautas, no fue apropiadamente vestida a la Met Gala. Sin embargo, hay muchos detalles que no quedan fáclmente expuestos y que vale la pena resaltar para entender su elección.

"El modelo que escogió Shakira, tan vaporoso no se aplica del todo a la temática de la Met Gala", explica la experta. Hace una comparación con lo utilizado por Kim Kardashian, Zendaya, Rihanna, quienes sí utilizaron el traje sastre como idea madre para sus atuendos.

Por su parte, la elección del color rosado puede acercarla más a la temática del Hecho a tu medida bajo el dandismo afro. "Es importante entender que la inspiración para este año es el dandy africano y que, en la historia de la moda sale de la vestimenta congolés. Allí se utiliza mucho el color rosado combiando con el rojo, de tonos muy intensos. Shakira us´ó algo más en la tonalidad de Barbie", explica.

Así también lo señala la revista Harper's Bazaar, aunque hace énfasis en que fue hecho a medida para ella.

La participación de la estrella de la música también permitió que se encuentre con J Balvin y Maluma, además de salir de fiesta con Nick Jonas y Priyanka Chopra. Más de 400 celebridades reunidas hacen que pasen estos encuentros impensables.

