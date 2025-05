Met Gala: El dandismo, una forma de vestir como acto de resistencia

La Met Gala es uno de los eventos más importantes del año en el mundo de la moda y el entretenimiento. Organizada por el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, esta gala benéfica marca la apertura de la exposición anual del Instituto del Vestido (The Costume Institute). Desde 1948, cuando fue ideada por Eleanor Lambert, la Met Gala ha evolucionado hasta convertirse en un espectáculo mediático global, donde las celebridades, diseñadores y artistas deslumbran con atuendos inspirados en una temática específica.

¿Cuál fue el tema de la Met Gala 2025?

Cada edición gira en torno a un tema que guía tanto la exposición del museo como el código de vestimenta de los asistentes. Este 2025, el tema de la exhibición es Superfine: Tailoring Black Style, una muestra que explora la historia, la sofisticación y la evolución de la sastrería dentro del estilo afrodescendiente.

Desde trajes zoot de los años 40 hasta diseños contemporáneos de figuras como Dapper Dan y Telfar, la exposición celebra la elegancia, resistencia e innovación de la moda negra, en lo que se denomina Dandismo negro.

Colman Domingo y Lewis Hamilton fueron los anfitriones de la Met Gala. Met Gala

¿Qué es el dandismo negro?

El dandismo negro nació como una forma de resistencia. Fue la respuesta estética y política de hombres afrodescendientes que, frente a siglos de esclavitud y exclusión, decidieron vestirse con elegancia para reclamar dignidad. En un mundo que los deshumanizaba, su ropa hablaba: cada traje, cada bastón y cada sombrero eran gestos de libertad.

Este movimiento surgió con fuerza en el siglo XIX, especialmente en ciudades como Londres y París, donde comunidades negras comenzaron a destacarse por su estilo refinado. Uno de los referentes más antiguos es George Polgreen Bridgetower, un violinista afro-británico del siglo XVIII que desafiaba estereotipos con su presencia impecable en los salones europeos. Más adelante, en el Harlem de los años 20 y durante el Renacimiento Negro, figuras como Langston Hughes y W.E.B. Du Bois convirtieron el vestirse bien en una declaración de poder intelectual y social.

Vestir como declaración de poder

En un sistema que buscaba reducir a las personas negras a la invisibilidad o la servidumbre, el dandismo fue un acto de autonomía. No se trataba solo de verse bien: se trataba de ocupar un espacio con presencia, con fuerza. El traje no era vanidad, era escudo. Vestirse como dandi era desafiar las normas racistas que negaban humanidad a los cuerpos negros. Era decir: “existo, pienso, valgo”. Era obligar a una sociedad hostil a mirar, a respetar.

¿Por qué importa hoy?

Este año, la Met Gala ha recuperado ese legado. Bajo un concepto donde la moda dialoga con la historia, artistas y diseñadores reinterpretan el dandismo negro desde el arte contemporáneo. No solo veremos trajes espectaculares: veremos siglos de lucha, de memoria, de belleza política.

La moda, a veces vista como superficial, se convierte aquí en una herramienta de archivo y resistencia. El dandismo negro sigue hablando, sigue brillando, sigue reclamando lugar.

Así es el ‘dress code’ para los famosos que fueron a la Met

Imagen de un dandy. Archivo

El código de vestimenta de este año es Tailored for You (Hecho a tu medida), lo cual invita a las celebridades a interpretar libremente la idea de la sastrería personalizada. Esto implica trajes que desafían los géneros, siluetas a medida con detalles únicos y estilismos que combinen tradición e identidad personal. Es una oportunidad para reflexionar sobre cómo la ropa hecha a medida puede convertirse en una declaración de estilo, poder y reivindicación cultural.

¿En qué consiste la Met Gala?: El poder afroamericano

La Met Gala no es solo una pasarela: es una narrativa visual. Los looks no se eligen al azar, sino que buscan dialogar con el tema del año, destacar el trabajo de diseñadores influyentes y, muchas veces, hacer declaraciones políticas o culturales. En este contexto, la inspiración afrodescendiente será clave, y se espera que muchas figuras celebren sus raíces a través de la moda, aportando así un sentido más profundo a sus elecciones estéticas.

En resumen, entender la Met Gala implica mirar más allá del espectáculo. Este año, tanto la exposición ‘Superfine’ como el dress code ‘Tailored for You’ nos invitan a reflexionar sobre la moda como una forma de arte, historia y expresión individual. Y aunque los atuendos llamativos suelen acaparar los titulares, el verdadero corazón del evento está en la conversación cultural que propone cada año.

