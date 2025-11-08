Shakira hizo vibrar Quito: así fue su primer concierto en el estadio Atahualpa

La cantante colombiana desató la euforia en el estadio Atahualpa con su tour ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ ante miles de fans

Shakira ha dado la vuelta al mundo con 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour'.

El esperado concierto de Shakira en Quito se convirtió en uno de los eventos musicales más grandes del año en Ecuador. La noche del 8 de noviembre de 2025, el estadio Olímpico Atahualpa fue el epicentro de una verdadera fiesta latina que reunió a decenas de miles de espectadores.

Desde las primeras horas de la tarde, largas filas se formaron en los alrededores del estadio. Los fanáticos, muchos con camisetas alusivas a la artista y banderas colombianas, aguardaron emocionados el inicio del show.

Una explosión de energía y nostalgia

Pasadas las 21:00, las luces se apagaron y una ovación ensordecedora dio la bienvenida a Shakira, quien apareció con su icónica actividad llamada 'Camina con La Loba' para terminar sobre el escenario interpretando ‘La Fuerte’, con el que inauguró oficialmente su gira en Ecuador con ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’, que constará de tres cnnciertos.

Durante casi dos horas, la artista barranquillera ofreció un recorrido por sus grandes éxitos: ‘Hips Don’t Lie’, ‘Te Felicito’, ‘Suerte’, ‘Antología', 'Suerte' y otros temas que pusieron a bailar a todo el público quiteño.

El show de Shakira también se disfrutó fuera del Atahualpa

Varias transmisiones en vivo a través de TikTok mostraron a fanáticos que no asistieron al show cómo fue el espectáculo brindado por la barranquillera. Estos 'lives' mostraron casi de forma ininterrumpida el concierto a miles de fans que se conectaron a los mismos.

Producción de primer nivel y mensajes de empoderamiento

El espectáculo destacó por su gran producción. Pantallas gigantes, juegos de luces y coreografías vibrantes acompañaron cada interpretación. Además, Shakira aprovechó varios momentos para enviar mensajes de empoderamiento femenino, en línea con la temática de su más reciente disco.

Entre los asistentes hubo familias enteras, grupos de amigos y fanáticos que viajaron desde diferentes provincias del país. En contraste con la felicidad de los fanáticos, muchos se quejaron del caos vehicular en los alrededores del estadio por los cierres viales.

