Sex and the city: Se prepara una nueva temporada de la serie

Es casi un hecho que se está preparando un renacimiento de la serie Sex and the City en HBO Max. Aparentemente, la red está cerca de un acuerdo con las estrellas originales Sarah Jessica Parker, Kristin Davis y Cynthia Nixon para repetir sus papeles como Carrie, Charlotte y Miranda, respectivamente. Sin embargo, Kim Cattrall no regresaría como Samantha.

No sería de extraño que Kim no se uniera a la serie. En 2017, Kim reveló que nunca fue amiga de sus compañeras de reparto y que las relaciones se sentían “tóxicas”. Luego, meses después, a principios de 2018, el hermano de Kim falleció repentinamente y Sarah Jessica escribió un comentario en la publicación de Instagram de Kim, expresando sus condolencias y, aparentemente, reparando su relación rota.

Más tarde, Kim arremetió repentinamente contra SJP por “explotar” la tragedia de su familia. Se rumoreaba que Kim era la razón por la que una tercera película de Sex and the City nunca llegó a buen término.

El programa se emitió durante seis temporadas en HBO y también hicieron dos películas.