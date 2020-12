Cami Gallardo: La gran promesa del sur de América

Ha pasado un lustro de su debut televisivo en edición chilena de La Voz. El programa permitió que todo su país conociera su potencial vocal. En 2018, con Rosa, su primer álbum, llegó a más fronteras incluyendo España.

Este CD, le trajo buenas nuevas. Consiguió dos nominaciones en los Latin Grammy Awards, en las categorías nuevo artista y álbum vocal de pop tradicional. Y ahora con su segundo disco, Monstruo, lo volvió a hacer en una escala mayor: los Grammy anglosajones. La categoría: álbum alternativo o rock latino.

Con esta noticia, que sucedió a finales de noviembre, se sigue levantando cada mañana, puesto que aún no asimila la importancia y lo lejos que ha tenido su música.

EXPRESIONES entrevistó a la viñamarina desde su casa, quien ya está dando a conocer las novedades del tercer disco y su primer sencillo Big Bang.

¿Cómo recibió esta importante noticia?

Bien, con mucha emoción. Agradecimiento. Todos los días estoy pensando algo distinto. Me vienen todas las inseguridades a la cabeza. Cosas cómo debería de estar acá o allá ahora mismo… ¡Qué se hace! ¿Qué respondo? ¿Qué digo cuando me dicen algo del Grammy? Es que no caigo en cuenta que realmente pasó. Es raro, igual.

¿Cómo fue el instante que llegó la noticia? ¿Cómo fue el proceso para enviar el disco?

Ni idea. No tenía ni idea que mi disco lo habían enviado al Grammy americano. Yo estaba en pijama en mi casa, ni siquiera sabía que eran las nominaciones ese día. Estaba mi asistente acá conmigo y escuchábamos los temas nuevos del disco y de repente sonó el teléfono. ¡No lo podíamos creer!

¿Cómo lo ha celebrado?

A mi familia no la he visto pero sí a mis amigos. He estado muy conectada a ellos y son mi cable a tierra. De hecho ya hemos tenido 5 celebraciones por esto (risas). Estoy muy agradecida de tenerlos.

¿Cómo reemplaza ese ‘apapacho’ del público?

Sí me hace falta y lo necesito, los quisiera ver pronto. El proceso de llorarle a la desgracia ya lo viví y hoy día ya estoy asumiendo lo que está pasando sin achacarme, sin pensar en negativo. Cuando algo te falta por mucho tiempo el universo te lo pone adelante y se lo agradece de mejor manera.

El nuevo disco

Cami está orgullosa de poder crear nuevas realidades a partir de dos conceptos que no tienen, aparentemente, nada en común. Como la música folclor de su país y el concepto artístico de lo retorofuturista. El nuevo disco está impregnado de esto y juguetona mencionó que no puede decir cuántas canciones llevará, pero que ya están todas terminadas. En enero saldrá un nuevo sencillo. Mientras promociona junto a la española Alba Reche (Operación Triunfo 2018) el tema Que bailen, que sale a medianoche en todas las plataformas.

¿Entre la ciencia y la fe?

¿De ciencia o de fe?, ¿a qué le apuesta más?

Estoy muy conectada con mi espiritualidad y energía. Me gustan mucho los cuarzos. Hace treinta años esta pregunta era válida. Ya no. Ahora todo está mezclado. La ley de la atracción sí existe.

Pero en cuanto al momento de la creación de lo que conocemos... ¿con qué se queda?

No soy creyente. No pertenezco a ninguna religión. Pertenecí a una familia y muy creyente y yo ahora no. La ciencia tiene más sentido para mí.

¿Cuál fue para usted ese momento que considere el Big Bang de su carrera?

Sabes, creo que la primera vez que canté los temas de Violeta Parra. Eso generó un Big Bang en mi interior.

Cami cambia de estética constantemente. Es su mejor herramienta para mostrar audiovisualmente lo que tiene en mente. En su nuevo disco, permanece el folclor chileno como base. Además de fusionarlo con el pop y sonidos retro- electrónicos. Por eso ahora toma como referencia el retrofuturismo, una corriente artística de ciencia ficción que hace referencia al pasado con elementos de viajes espaciales y tecnología.

Retrofuturismo, su concepto actual

¿Qué momento de este Big Bang escogería como el más satisfactorio?

No sería justa si escojo uno. Todo lo que ha pasado en mi carrera me ha marcado. De las cosas que me llegan a la mente ahora están los shows en el Movistar Arena y los procesos creativos.

Y si graban una serie de su vida, ¿qué género tendría?

Mi vida es como teleserie constantemente. ¡Ay, no sé de que género sería mi vida si hicieran una ficción! Siento que tiene mucho de ciencia ficción. Me pasan muchas cosas raras, siempre.

Y en las nuevas canciones también lo está mostrando...

Sí... las nuevas canciones tienen un concepto retro futurista que me encanta. Le estamos echando mucha cabeza para hacer algo muy bueno visualmente.

¿Le gusta en la arquitectura?

No… En mi casa no. No soy obsesiva con mis conceptos. La gracia de hacer un disco es salir un poco de tu realidad y hacer algo que no tienes nada de tu día a día. Mi casa tiene plantas, cuarzos y velas por todas partes. Me encanta este concepto. Soy muy versátil con todo en mi vida.

En números

250 millones de streams logró su primer disco, Rosa.

60 millones de stream acumuló Monstruo, su segundo álbum.

900 mil visualizaciones tiene Big Bang, su último sencillo.

Acumula más de 2 millones de oyentes mensuales en Spotify.