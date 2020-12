Un 'Love of Lesbian' profético para el 2021

Su nombre puede sonar un poco irreverente, sin embargo, Santi Balmes (vocalista) con quien conversó EXPRESIONES, cuenta que este surgió un día cualquiera que iba en su moto y le vino a la cabeza la idea así de repente, justo una semana después de haber abandonado una banda que no le gustaba. Y así fue como en 1997, se creó oficialmente Love of Lesbian en Barcelona.

Su música no pretende dar mensajes o abarca temas de sexualidad, más bien se ha catalogado por una lírica exuberante y melodías que evidencian el gusto por el rock. Sus primeros tres álbumes fueron en inglés, pero tras seis discos en español no pretenden volver a aquel idioma.

Ahora, el confinamiento los ‘pilló’ en plena grabación de su nueva producción V.E.H.N (Viaje épico hacia la nada), que ante lo planeado, se demoraron un poco más en acabarla, pero lo hicieron y presentan el primer avance llamado Cosmos. Balmes dio más detalles de lo que próximamente se podrá escuchar.

Ahora estamos en un momento en el que cada semana aparecen un promedio de 10 canciones nuevas y ustedes han tardado casi 5 años en presentar un nuevo disco, ¿se debe a algo en específico?

- (Risas y suspiro) Hemos tardado pero no porque no hubieran canciones sino porque hemos acabado El Poeta Halley (álbum anterior), una gira enorme que nos ha llevado no solo por España sino también por Latinoamérica. Luego enlazamos con la grabación de un disco en directo que nos llevó a otra gira, y luego estábamos como se dice “on fire” y nos dio por hacer una gira teatral con otro setlist y volvimos a estar por toda España de nuevo. Pasamos cuatro años directamente en la carretera sin parar. Esto ha originado que pensemos “Hace cuatro año que no hemos sacado un disco”, y al final lo hemos sacado y ha sido un placer. Y luego ha venido la pandemia que hizo también que se retrase unos meses.

- ¿Crees que hay alguna canción que ya tenían lista antes de la cuarentena, y que ahora con todo lo que se ha vivido, tomará otra interpretación?

- Seguramente sí. Fíjate que hay una canción, la más punk del disco, en la que digo: “En tiempos de la peste bubónica, romanticismo en los justos”. Romanticismos pocos porque si hay peste bubónica no estás para invitar a cenar a nadie. Era una broma, hablando de la vida burguesa, pero en relación al arte existe porque hay una situación económica x que permite que el ser humano pueda hacer arte. Si tuviera un bicho que le estuviera atacando, pues si fuéramos el número dos de la escala evolutiva, a partir de ahí el arte y la cultura desaparecerían, seríamos una especie que estaría escondida en madrigueras. En esta nueva situación, parece que hubiera escrito esta parte en medio de la pandemia, pero realmente es que este disco es muy curioso porque tiene partes muy proféticas aún siendo compuesto pre-COVID. Solo he tenido que cambiar dos frases para que se quede anclado a lo que sería el contexto actual.

Suena como una premonición…

- Sí, había un instinto de que iba a pasar algo. Quizás nosotros por temas políticos en nuestro país ya estábamos enfadados, ya veníamos con un rebrote considerable como el auge de la extrema derecha. Movidas un poco extrañas que empezaban a suceder y que coinciden con este 2020 tan nefasto.

¿Este disco refleja más que los otros, la intención musical de LOL?

- La refleja al cien por cien. Somos lo que somos con nuestros defectos y nuestras virtudes, pero está ahí todo el tarro de las esencias de Love of Lesbian.

Al presentar Cosmos, dices que es la auto provocación de una catarsis necesaria, ¿consideras que eso también le pasó al mundo en este tiempo?

- Al mundo en general no sé, pero cada uno ha padecido o gozado de sus particulares catarsis. Sus momentos de cambio. Nos hemos encerrado todos, hemos tenido tiempo para reflexionar cómo parar esta locura que es la vida moderna. Algunos les ha servido para renacer, otros simplemente están aguantando. La catarsis es diferente en cada persona.

¿Y a la banda cómo le influenció esta catarsis “impuesta”?

- Yo creo que hemos intentado más que hablar de sonidos, te diría de estados de ánimo. De no ser impermeables a la coyuntura, nos alegramos mucho que el disco no tenga ningún tipo de frivolidad. Hay frivolidades que me parecen divertidas y hay otras que me parecen un insulto, y creo que es un disco disco en el que todos nos hemos impregnado en un momento de interiorización de nosotros, de lo que somos, de lo que hemos sido hasta la fecha, y de la necesidad de humanidad que tenemos y de contacto. Existe esta contención y esta necesidad de huir de la contención, existe esa distancia y a la vez esa necesidad de contacto físico. Esos dos polos yo creo que están ahí luchando y se ven mucho en el disco.

LO QUE LOS FANS QUIEREN SABER

EXPRESIONES anunció vía Twitter que conversaría con la banda y estas fueron algunas de las preguntas que llegaron.

¿Qué tipo de shows tienen preparados ahora con el COVID?

- Creo que será un show progresivo a lo que serán las aperturas legales y de aforo. Es muy complicado ahora idear una gira porque no sabes qué pabellones, salas de concierto o festivales te vas a encontrar. Qué tipo de público y presupuesto, casi casi necesitas la ayuda de una pitonisa con una bola de cristal para este momento tan intermedio. Nuestra obsesión es empezar de una manera sobria, quizás no tan espectacular como otras veces porque sería casi insultante, también poder adaptar un poco los precios a lo que será el momento económico que nos vamos a encontrar.

¿Qué estilos se verán con el nuevo disco, retornarán a los sonidos de 1999 o Cuentos chinos para niños del Japón que tanto le gusta a los fans?

- Yo creo que ni uno ni otro, pero posiblemente tenga más relación con Cuentos chinos para niños del Japón. No me he parado a pensar. Para nosotros 1999 es un disco irrepetible, un disco que no pretendemos emular en ningún momento porque fue histórico y es como un Everest. Existen otros tipos de ocho mil nosotros intentamos hacer varios ochomiles, y este es nuestro particular ochomil de ahora que tiene relación porque siempre la ambición es máxima con los demás discos, pero esta es más terrenal y contundente.

CONÓCELOS:

La banda está conformada por Santi Balmes, Jordi Roig, Joan Ramón Planell y Oriol Bonet.

Tienen en su carrera 8 discos, y este 2021 presentarán el noveno.