Samantha Sánchez, de YouTube a los escenarios

De hacer videos para Youtube aprendió dos cosas: la constancia y creer en uno mismo. Al principio, este camino está marcado por la incertidumbre ya que lograr ‘pegar’ y gustar requiere de tiempo y de mantenerse enfocada en los objetivos. Los resultados tardan en llegar, pero si se es paciente, como lo fue Samantha Sánchez, trae satisfacción y se abren infinidad de puertas a otras oportunidades.

La también cantante, faceta en la que ahora está centrada, asegura en exclusiva para EXPRESIONES que su sueño fue siempre hacer música, pero apuntar hacia esa área significaba tomar riesgos y le daba mucho miedo desprenderse de esa imagen que había creado para la plataforma mencionada.

“Era la niña funny, la que hacía reír a las personas. Cuanto todo el mundo se ríe de lo que haces puede llegar un momento en el que dices ‘Wow yo quiero que la gente me tome en serio el día de mañana’”, reflexiona, y aunque ese sentimiento no se ha ido del todo, de hecho nunca se va, hoy lo asume y abraza.

Ese lado gracioso que la caracteriza no lo ha dejado y así como ella lo cuenta, hacer canciones simplemente le ha permitido explorar otros matices de su personalidad, muy regida por su signo zodiacal Libra. Estuvo alrededor de un año y medio trabajando en sus canciones en silencio, y esto se le cruzó con la cuarentena que fue cuando nació su sencillo debut No me importa y decidió lanzarse con todo.

Mala mía, ¿coincidencia con Maluma?

Este es el título de su nuevo tema. A muchos les puede sonar familiar ya que hace 2 años el colombiano Maluma presentó una canción con el mismo nombre. ¿Fue coincidencia? Samantha, entre risas, respondió que sí. “El beat empezó a sonar, esta mezcla de reggae con pop y solo salió la frase Mala mía sin pensarlo mucho”, añadió. Y es justamente esa sensación de fluir, de no pensar mucho en las cosas y seguir adelante lo que quiere que la gente sienta cuando la escuche, y si paso algo no tan bueno en el camino, solo decir “mala mía” porque todo al final se arreglará. Este sencillo fue creado ya hace algunos meses y por eso le preguntamos a Samantha qué se siente lanzarlo y presentarlo luego de un tiempo, cuando ya se tiene más experiencia y repertorio. A esto respondió con mucha honestidad: “En el momento me encantaba porque describía exactamente cómo me sentía. Por supuesto que ahora también me gusta, pero me genera nuevos sentimientos. Es como regresar a verla, y ver todo lo que he cambiado y he conocido hasta ahora, he experimentado mucho con otros sonidos”, expresó. Resalta que es muy pegajosa y que seguramente dará sentimientos de alegría.

Preguntas rápidas

Un artista para hacer una colaboración: “Tengo un hombre y una mujer. La chica sería Rosalía y el chico, Camilo”.

La canción que ha escuchado últimamente en repetición: “La noche de anoche de Bad Bunny y Rosalía”.

Un lugar donde quisiera hacer su primer concierto: “El Madison Square Garden. Hace poco visité New York, y cuando pasé por ahí e hice mi bendición rápida ‘Diosito por favor yo solo quiero tocar aquí’”.

Conozcala

Samantha nació en España dentro de una familia cubana, por eso su acento está mezclado. Actualmente vive sola en Miami.

Empezó a subir videos de Youtube hace tres años y al principio aparecía en los de su amiga, la también famosa youtuber, Antonella Russoniello.