Liam Payne baila al ritmo de su propio villancico

Todos los años, el espíritu navideño anima a diversos cantantes a crear sus propios villancicos para estas festividades. Liam Payne, quien a sus 27 años ha creado una comunidad de fanáticos en todo el mundo, aprovechó sus redes sociales para dar a conocer el estreno del video musical de 'Naughty List' ('La lista de traviesos', en español).

El solista se animó a lanzar una nueva canción temática para estas fechas a dúo con la celebridad de internet y cantante estadounidense, Dixie D'Amelio. Aunque la canción salió a la luz el 30 de octubre, finalmente el 9 de diciembre decidieron publicar el audiovisual oficial en Youtube.

Hoy, en menos de un día de la publicación del video en la plataforma, ya cuenta con más de un millón de reproducciones. Además, se posiciona en la lista de clips tendencia en la plataforma. Todos los escenarios del video están ambientados con una temática navideña y en él, aparecen bailando ambos artistas junto a varios de sus seres queridos.

Su navidad en casa

El también compositor británico, dijo en una entrevista publicada en el medio estadounidense, Tulsa World, que para él la Navidad tiene un significado diferente desde que tuvo a su hijo, Bear (de tres años. “Todo se trata de los niños. Lo mejor de la Navidad es conectarse con amigos y familiares”, comentó en Tulsa World.

Payne también publicó un video en su Instagram personal en el que dio a conocer a sus fans que generalmente él es quien cocina en las festividades. Aunque admitió que ha sido difícil no ver a su hijo con tanta frecuencia durante la pandemia (está separado de su ex pareja Cheryl Cole), le emociona saber que posiblemente podrá pasar las festividades cerca de él."He estado haciendo FaceTime tanto como puedo, y es genial saber que Cheryl lo cuida tan bien en casa. Pero extrañar a mi hijo ha sido una de las cosas más difíciles que he tenido. hasta ahora”, dijo en Instagram.