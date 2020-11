Liam Payne, perseguido por los espíritus

Al cantante británico Liam Payne lo acechan los espíritus, pues en las casas que ha vivido últimamente, según el artista, suceden cosas muy extrañas, lo que muchos llamarían fenómenos paranormales.

El ex One Direction hizo un 'en vivo' para sus seguidores de Instagram para explicar lo sucedido: “Anoche no dormí nada bien. Me cambié a una casa que está aún más encantada que todas las anteriores. Fue construida en 1500, es vieja y espeluznante”, contó.

Curiosamente, en la otra vivienda que habitaba en Londres, también sucedían cosas muy raras, como por ejemplo que ‘alguien’ prendía y apagaba las luces por las noches. Igual situación pasó con el inmueble que compartió con su ex Cheryl Cole en Los Ángeles pues tampoco estaba libre de estos extraños fenómenos, pues ambos compartieron en su momento, que ahí habitaba un fantasma de nombre Alan, al que nunca vieron, pero que se manifestaba de distintas maneras.

Pero a todo esto, lejos de estar asustado, Liam Payne, confesó su intención de producir reality grabando todas las cosas extrañas y terroríficas que experimenta en su nuevo hogar.