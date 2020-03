Sofía Baquerizo: series y películas preferidas para vencer la cuarentena

Antes de la cuarentena a causa del coronavirus, Sofía Baquerizo era una de las personas que durante su rutina diaria trabajaba a mil por hora a favor de la ayuda social y por eso, casi siempre estaba ocupada. Sin embargo, estos días que ha estado en casa junto a sus seres querido, la virreina de Guayaquil 2018 cuenta que ha podido destinar su tiempo libre a pasar mayor tiempo de calidad con sus seres querido, leer sus libros favoritos (uno de ellos es De Amor y Sombra de Isabel Allende), y ver su contenido preferido en Netflix.

Al hablar de las películas, Sofía relata que las disfruta ver en un solo día y entre sus preferidas destacan: Los dos papas, Un camino a casa y La cabaña. Acentúa que son unas de las que más le gustan porque “todas tienen un mensaje positivo, a mi me llenaron de amor y paz luego de verlas”.

En cambio, entre las series que más ama se encuentran: House of cards, The blacklist y Mindhunter. Para Sofía, todas ellas cuentan con una trama bien estructurada que logran que el espectador se cuestione durante toda la serie de lo que va a ocurrir. “Este tipo de contenidos me encantan, sobretodo si son inspirados en hechos de la vida real. Cuando veo series largas si me tomo mi tiempo. Trato de ponerme horarios para poder tener tiempo de leer mis libros favoritos”, cuenta mientras ríe.

Días en cuarentena

Sofía recalca que es importante valorar y aprovechar todo el aprendizaje que esta etapa está dejando. “Una de las cosas que me ha ayudado para mantenerme positiva y no estar agobiada entre la monotonía o las noticias tristes, es pensar en las múltiples bendiciones diarias que tenemos”, menciona.

“Hay que dejar de pensar en lo que nos falta y sentirnos agradecidos por lo que ya tenemos, por más chiquito que sea”. Sofía Baquerizo.

Debes saber

Los dos papas es un filme que explora la relación entre el papa Benedicto y el papa Francisco, unos de los líderes actuales más importantes de la Iglesia Católica. El trabajo audiovisual estrenó el 2019 y estuvo nominada a los Premios Oscar.

Un camino a casa es una película de drama en el que cuenta la historia de un niño indio, de 5 años, que se perdió durante un viaje en tren y por eso, luego fue adoptado por una familia australiana. 20 años después, decide regresar a la India e iniciar la búsqueda de su padres biológicos. Estrenó en el 2016 y ha estado nominada a diversos premios como el Oscar y el Aacta (entregados por la Academia Australiana de Cine y Televisión).

La cabaña es un audiovisual que habla de la historia de Mackenzie, un hombre que tras la desaparición y asesinato de su hija Missy, cae una profunda depresión. Sin embargo, luego logra salir de ella gracias a su encuentro con Jesús y cercanía a la fe. Está basado en la novela homónima de William Paul Young. En 2017, la película ganó un Dove Award, dentro de la categoría Película inspiradora del año.

House of cards es una serie televisiva de suspenso y drama con tintes políticos creada por Beau Willimon. Cuenta con seis temporadas y hasta la fecha, esta serie ha tenido más de 30 nominaciones.

The Blacklist trata sobre la historia de un ex agente de gobierno que era uno de los fugitivos más buscados por el FBI, pero posteriormente se entrega y se comprometerse a capturar algunos de los criminales más buscados del país. Esta serie se estrenó en el 2013 y cuenta con seis temporadas en la plataforma Netflix.

Mindhunter es una serie de drama que muestra la vida de dos agentes del FBI que analizan el aspecto psicológico de diversos homicidas y violadores de Estados Unidos. Está basada en el libro Mind Hunter: Inside FBI's Elite Serial Crime Unit de Mark Olshaker y John E. Douglas. Está ambienta en la década de los 70 .