La serie del grupo Menudo que revive la polémica

La agrupación puertorriqueña Menudo fue creada en 1977 por el productor Edgardo Díaz. Se convirtió en un fenómeno musical en América Latina y es recordada por éxitos como 'Claridad', 'Súbete a mi moto' y 'Quiero ser'. Se contrataba a cantantes de 12 años, a quienes se reemplazaba cuando cumplían 16.

La fórmula se mantuvo hasta la nueva generación de Menudo (MDO), a finales de los 90, por lo que más de 30 jóvenes formaron parte de la banda. La primera formación incluyó a dos grupos de hermanos: Los Meléndez Sauri: Ricky, Carlos y Óscar. Estos tres eran, además, primos segundos de Edgardo Díaz. Los Sallaberry Valls: Fernando y Óscar Neftalí (Nefty).

El Cuy: "Mientras no digan que soy corrupto no me importa que me critiquen por mis cirugías” Leer más

Este último fue el primer miembro en salir de Menudo y su lugar lo tomó René Farrait. Carlos, Fernando y Óscar se despidieron del grupo y Johnny Lozada, Xavier Serbiá y Miguel Cancel ocuparon sus lugares. Ricky fue el único de los originales que se mantuvo en el quinteto durante siete años.

Menudo logró vender alrededor de 20 millones de discos y su popularidad se extendió por varios países de Hispanoamérica y Estados Unidos. Sus conciertos convocaban multitudes y cada álbum se vendía como pan caliente.

Michela Pincay: se une a la lucha contra el Cáncer de Mama Leer más

Con el estreno de la serie 'Súbete a mi moto', que consta de 15 capítulos, se ha convertido en tendencia en redes sociales debido a los comentarios a favor y en contra. Llegó a las pantallas el 9 de octubre por Amazon Prime Video y tiene como protagonistas a Yamil Urena, Josette Vidal, Sian Chiong, Rocío Verdejo, Braulio Castillo y Marisol Calero.

La polémica se encendió aún más luego de que uno de los exintegrantes, René Farrait, comentara que es muy “rosa” y no muestra algunos “abusos” a los que fueron sometidos por parte de Edgardo Díaz.

Ray Reyes también desaprobó la producción al decir que no se puede hacer una serie completa sin contar con el relato de los protagonistas y miembros.

En 2014, Roy Roselló aseguró que Edgardo Díaz abusó sexualmente de él y de sus compañeros en repetidas ocasiones.

En 2015, Ángelo García, acusó al productor de explotación infantil. A las acusaciones de maltrato se sumó Jonathan Montenegro, quien dijo que presenció conductas violentas hacia sus compañeros cuando apenas era un niño.

Edgardo Díaz archivo

Totalmente enamorada

La presentadora y empresaria Mariela Viteri fue fan de Menudo. “A mis 14 años empecé con la ‘menuditis’. Mi ídolo era Xavier y mi fanatismo era enfermizo. Estaba enamorada, hice locuras por ellos”.

Gisella Bayona ahora también en 'El Noticiero' estelar de TC Leer más

Añade que compraba todas las revistas Tú porque ellos salían siempre en esa publicación. “Un vez mi hermano Lalo me las cogió y le puso bigotes a todos y lloré una semana. Los casetes los tenía gastados porque los escuchaba todo el día. Las películas me las vi 30 veces. Cuando vinieron a Ecuador, los vine a ver a Guayaquil y me hice la permanente porque pensaba que me iban a ver. Llegué en avioneta, besé el piso de esta ciudad porque Menudo estaba aquí”.

Recuerda que cuando cambiaron a Xavier y ofrecieron un concierto en el Madison Square Garden e ingresó Ray, “me deprimí horrible. Los cambios de los chicos para las fans eran duros. Odié a Ray”.

Rescata la genialidad de Díaz

Según el comentarista de espectáculos Alsino Herrera “rescato la genialidad de Edgardo Díaz. Aquella creatividad del individuo que hoy sigue haciendo uso de ese gran recurso para volver al escenario como el protagonista anónimo, pero el de mayores beneficios”.

El Cuy: ¿se volvió adicto a las cirugías? Leer más

No puede decir mucho sobre su puesta en escena, la ambientación o los errores de producción. “Todo eso es parte de un todo. He visto realizaciones de Hollywood con tantos desaciertos que, sin embargo, llegan a un Óscar.

Leo mucha críticas de fans y profesionales del espectáculo en las que exponen notoriamente su distracción y carencia de atención al contenido, desde sus letras ‘menudas’, donde fácilmente se advierte que es una obra de ficción basada en entrevistas con el creador de Menudo y que algunos sucesos y personajes son ficcionados para fines de dramatización”.

Agrega que para él es una producción más que orienta a emular ficticiamente una historia parecida.

“Es importante recordar que para no caer en el antiprofesionalismo crítico se debe comprender que no es una biografía. Cada ser humano cuenta la historia que le conviene. Por lo tanto, los exintegrantes del añorado grupo Menudo tendrían que estar agradecidos que se les abrió la señal del universo para vender también sus verdades o sus mentiras. Sus rencores o lamentaciones. Nos guste o no, de eso está hecho el mundo”.

La historia de su creador y negocio

Para el actor y director Andrés Garzón la serie 'Súbete a mi moto' es un producto audiovisual que intenta desarrollar una tendencia, echando mano de la fama y leyenda casi mítica de uno de los productos mejor vendidos de los 80.

“Online video streaming es la plataforma que sirve para que la historia sea consumida audiovisualmente, queriendo ser un culebrón moderno, divide una historia que podría ser contada en un par de horas, en capítulos. Nos engancha a los ochenteros, aquellos que vivimos esa fiebre, dando una propuesta estética, trabajada muy interesantemente en su ambientación, trasladándonos a esa romántica vivencia, no muy lejana, vestuario, caracterizaciones de pelucas no muy bien trabajadas, dirección de arte que está a la altura de una producción a nivel internacional.

Casi no ingresa en imágenes de archivo sino a recortes de periódicos generados electrónicamente que nos ubican en el espacio temporario de cada año a tratar”.

Además, comenta que es la visión de Edgardo Díaz que se permite introducirnos en la creación de esa aventura llamada Menudo y de su olfato para los negocios y la búsqueda de talento, “pero este personaje quiebra la cuarta pared y se dirige al público tratando de que seas cómplice de su propuesta. Los personajes de los chicos no están bien definidos porque los integrantes no son la historia principal, porque la historia es la de su creador y el negocio”.

Recuerda una época dorada

Carlos Ibáñez, asesor de Comunicaciones, considera que más allá de convertirse en un fenómeno que revolucionó la industria musical en los 80 y 90, el grupo Menudo se constituyó en una marca que siguió los lineamientos de la mercadotécnica para triunfar.

Y una marca poderosa logra resultados cuando genera emociones con su público objetivo, igual como sucede cuando se compran las marcas favoritas, y eso ocurrió con Menudo.

“'Súbete a mi moto' promete ser un éxito en términos de visualizaciones. Y me adelanto a decir que será un éxito porque la serie, con su solo título y referencia sobre la trama, despierta la nostalgia de un público adulto que en su etapa de adolescencia no solo cantó y bailó con la música de Menudo, sino también se agolpó de manera masiva a sus conciertos y coleccionó los discos elepés de la agrupación”.

El experto en Relaciones Públicas, además, dice que aunque desde antes de su estreno se empezaron a generar comentarios polémicos con el contenido de la serie, 'Súbete a mi moto' transportará a millones de personas que pasan de los 40 años a recordar una época que fue dorada.

“Una mezcla de verdad y ficción se ponen en escena, pero la verdadera historia de lo que ocurrió con sus integrantes siempre quedará detrás del telón”.

Lo fuerte es su música

Para el promotor y representante artístico Washington Fernández, “Menudo fue un fenómeno mundial y marcó a muchos jóvenes de la época, no había radio que no programara sus canciones. Entonces era director de Amor FM, era una locura. Se tenía que poner su música sí o sí”.

Comenta que los clubes de fans eran varios en Ecuador y se movían muy bien. “Con Menudo existió un antes y un después de la música pop de grupos, fue el pionero, ese éxito no se repitió. Edgardo Díaz intentó producir o sacar algo musicalmente parecido en el país y no lo logró. La serie tendrá éxito con lo bueno y lo malo, lo fuerte es su música, no su historia”.

No fueron tomados en cuenta

Según la comunicadora Mercy León, 'Súbete a mi moto' supuestamente iba a contar la historia de sus protagonistas.

“Sin embargo, no es así, para decepción de sus seguidores y exintegrantes. Esto no ocurrió cuando se lanzó Luis Miguel, la serie, que presentó Netflix y que obtuvo gran éxito porque el cantante mexicano estuvo atrás del proyecto”.

En este caso, René Farrait y otros exmenudos critican la serie porque para ellos no está apegada a la verdad. “Algunos pensarán que no están felices porque no los tomaron en cuenta, a diferencia de Ricky Martin, quien fue integrante de Menudo y es personificado por tres actores.

Considero que las críticas de Farrait y los demás no son descabelladas porque para que una serie tenga éxito se debe investigar a fondo si se desea que los fans se mantengan enamorados e intrigados con la historia”.