El Cuy: ¿se volvió adicto a las cirugías?

Mauricio Altamirano, quien ahora es parte del programa ‘Ex faranduleros’, el jueves 15 de octubre ingresó al quirófano para hacerse una liposucción en la papada y eliminar una cicatriz debajo del ombligo que tenía porque de niño fue intervenido a causa de una apendicitis de emergencia. Como entonces no hubo los cuidados estéticos y la tecnología avanzada le quedó, según él, “una marca horrible”.

El Cuy: vuelve a la farándula en su programa online Leer más

“Por ello siempre usaba la ropa interior bien arriba para que no se me note cuando me sacaba la camiseta en la playa. Hace 15 años traté de borrarla volviendo a abrirla y cerrarla para que cuando cicatrice sea más pequeña, pero fue peor porque el cirujano que me operó no supo hacer un buen trabajo”, cuenta el expresentador del espacio ‘De boca en boca’, de TC.

El jueves volvió a ingresar al quirófano. Esta vez con el equipo médico de los hermanos Hernán y Luis Pérez Montesinos y el cirujano plástico Eddy Carrera.

La Nena da un paso al costado y se va de Canal Uno Leer más

Por recomendación médica debe guardar reposo veinte días, pero El Cuy solamente pidió un día de permiso en su nuevo trabajo, el viernes 16 de octubre. Tenía previsto regresar el lunes 19 porque creyó que la recuperación era rápida.

No es la primera vez que se somete a un retoque estético, ya se operó la nariz, pómulos y mentón, en sus primeros años como reportero de farándula en 2006.

“No le tengo miedo a las cirugías. Ahora me la hice porque sacaré mis líneas de camisetas y bañadores, quiero mostrar mi abdomen sin esa horrible cicatriz, que está eliminada en un 90 por ciento. Según los médicos se necesitan de dos intervenciones más para que desaparezca”.

Además aprovechó para hacerse una liposucción de papada porque “aunque lo intento, esa no se va con los ejercicios en el gimnasio”.

Tras el feriado de octubre, Mauricio regresó a la farándula en el programa ‘Ex faranduleros’ por el canal Tv Digital. Comparte con Héctor Cáceres, quien ahora es presentador, Christian Albán, Jocelyn Encalada y Lidia Cristina.

[