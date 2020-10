Michela Pincay: se une a la lucha contra el Cáncer de Mama

El 19 de octubre se conmemora a nivel mundial el Día Unternacional de la lucha contra el Cáncer de Mama. Esta iniciativa de la Organización Mundial de la Salud tiene año con año más personas que apoyan y motivan a la detección temprana de esta enfermedad.

Entre ellas Michela Pincay. La presentadora guayaquileña utilizó sus redes sociales para motivar a quienes la padecen. "Hoy es el día mundial de la lucha contra el cáncer de mama. Yo te invito a que revises tu cuerpo, tócate y detecta a tiempo cualquier irregularidad", escribió la también influencer.

Yalitza Aparicio se corta su larga melena por una buena causa Leer más

En la gráfica que acompaña al texto se la ve luciendo el lazo rosa, símbolo de esta lucha. Sus palabras continuaron con un pedido a tener fuerza. "No temas, el cáncer no es sinónimo de muerte sino de lucha. Un beso a todas las mujeres que lo enfrentan, mucho Dios, mucha fe, mucha valentía para este moment. Las abrazo a la distancia y las admiro siempre", expresó.

Pero este mensaje no quedó ahí. También resaltó lo que admira a su hermana Iesmi. "Aprovecho para decir que nunca me ha gustado que traten la enfermedad de mi ñaña como algo triste, cuando yo lloro es porque me sensibiliza su coraje, su valentía pero mi ñaña está más viva que muchos y su lucha suena como tambores, su lucha es un carnaval", llenando de corazones y un sentido "te amo".

Leyla Espinoza: Así es la Miss Ecuador 2020 Leer más

Al igual que Michela, personajes del entretenimiento internacional también se unieron a esta lucha. Entre ellas Adamaris López y Daniela Romo, quienes se han recuperado del cáncer.