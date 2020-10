Leyla Espinoza: Así es la Miss Ecuador 2020

El escenario se estaba desmontando. Las maletas guardaban los lujosos trajes y accesorios que las concursantes de Miss Ecuador portaron la noche del sábado 17; sin embargo, una joya brillaba en el lobby del hotel Wyndham, la mañana del día siguiente. Era la corona que portaba Leyla Espinoza (24), la quevedeña elegida como Miss Ecuador.

Llena de entrevistas y medios que querían conversar con ella, su nombre ahora era el más mencionado en todo el país. La fama ha llegado a su vida y también las responsabilidades como líder femenina y cabeza de los proyectos sociales de la organización Miss Ecuador. Ella tiene como proyecto social el ayudar a mujeres con maltrato intrafamiliar.

Así se dio a conocer Leyla en este primer contacto con este medio.

Antes de ser coronada. Álex Lima // EXPRESO

¿Qué se siente llevar esta corona?

Seré muy sincera, aún no me lo creo. Me parece que estoy en un sueño. Cuando anunciaron a Saskya como primera finalista, la directora se iba a tomar una foto y yo no entendía lo que pasaba. Incluso se suponía que debía hacer una pequeña pasarela y lo olvidé. ¡Lo olvidé! Lo ensayamos tantas veces… ¡Y no me lo creo! (risas)

Cuando se involucró en el certamen, ¿cuáles eran las posibilidades que se daba en su ingreso?

Cuando entré al concurso me dije algo: “la competencia está fuerte este año”. También me di cuenta que nunca se sabe qué está buscando el jurado y puede ser que la participante que menos se espera quede, porque tuvo ese ‘no se qué’ que los atrapó. Yo siempre que hago algo es bien y hasta el final.

Es modelo de profesión ¿Pero es su único reinado?

Es la primera vez que participo en un reinado de belleza y me fui al más grande ¡y gané! No sabes la dicha que siento por mí, por mi familia.

Estudia Negocios Internacionales pero lo dejó todo por el mundo de la belleza. ¿Qué dijeron sus padres de esta noticia?

Yo vivo sola en Quito. Allí estudio desde los 19 años. La verdad es que me inscribí al concurso y solo les avisé cuando ya estaba adentro. No quería que se ilusionen si no pasaba. Ellos me apoyaron mucho, estaban muy entusiasmados. He tenido primas que han sido parte del reinado de Quevedo, pero la primera que está en Miss Ecuador.

Prefiere pedir perdón a pedir permiso, entonces…

Yo siempre voy tras lo que quiero. Y confío en el universo y en Dios. Pero sabes, es muy fácil cualquiera de las dos. Porque para pedir perdón o para pedir permiso lo importante es tener los valores adecuados. En el primero debes que tener el valor de la cortesía y educación. Y en el otro el de la honestidad. Son valores que se inculcan desde pequeño.

¿Cómo fue tu último pedido al universo para que te conceda el deseo?

Justamente cuando pasamos el top 6. Estaba en camerinos y me repetía “que sea yo, que sea yo”. Y cuando estaba en tarima seguía incrédula de todo lo que estaba viviendo. Hasta hoy.

Leyla Espinoza. Álex Lima // EXPRESO

Más de Leyla

Nació el 15 de mayo de 1996 en Quevedo. Es signo Tauro.

Estudia el tercer semestre de Negocios Internacionales en la UDLA.

Su nombre completo es Leyla Shuken Espinoza Calvache. Tiene ascendencia china.

La primera finalista fue Saskya Sacoto, también de Quevedo. Es la primera vez que quedan dos participantes de esta ciudad.

Artistas manabitas en el Miss Ecuador. Álex Lima // EXPRESO

La belleza se impone a la pandemia

Resistir y reponerse, fue el lema del Miss Ecuador 2020. Por eso contó con un homenaje a los héroes anónimos de la pandemia, quienes arriesgaron su vida para sostener la de la ciudadanía, el certamen agradeció el sacrificio y alentó a todos los asistentes y televidentes a resistir.

Las 20 candidatas salieron al escenario con 10 pancartas que elevaba la profesión de médicos, enfermeras, taxistas, personal de abastos, encargados del aseo citadino, profesores y equipo policial y militar; mientras tres artistas manabitas interpretaban la canción Resistiré. Así se vivió el momento más sentido de la noche.

Curiosidades

La corona está valorada en $15.000. También ganó un carro último modelo.

El certamen de Miss Universo se llevará a cabo el primer trimestre del 2021.

El jueves próximo, Leyla tendrá su primera reunión con la Organización de Miss Ecuador y definirán los proyectos sociales que presidir.

Fotos: Álex Lima // EXPRESO.

Producción: Alejandra Cereceda.

Maquillaje y peinado: Jonathan Samaniego

(IG: @jonathansamaniegooficial).

Vestuario: Melissa Murtinho

(IG: @melissamurtinho).

Accesorios: Hippie Chic

(IG: @hippiechicjoyas).