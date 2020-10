El Cuy: "Mientras no digan que soy corrupto no me importa que me critiquen por mis cirugías”

Tras las cirugías (liposucción en papada y eliminar una cicatriz en su abdomen) a las que se sometió el jueves 15 de octubre, Mauricio Altamirano se siente feliz con los resultados.

En la página Fuull Farándula “comentaron que yo me he hecho catorce operaciones, mientras no me digan ladrón, estafador, corrupto, proxeneta, narcotraficante no me importa. No me he hecho tantas. Me encamaron un poco de tonteras, como que el mono aunque se vista de seda mono se queda”, dice el presentador del programa online ‘Ex faranduleros’.

Comprende que así es la farándula. “Mis retoques siempre han llamado la atención, si mi yo del pasado viaja al presente no me reconoce”, añade entre risas.

El Cuy está en recuperación. Antes de la intervención le hicieron como corresponde algunos exámenes médicos, entre ellos, la prueba de la COVID-19 porque estuvo de viaje por Estados Unidos, Montañita y Manabí.

Comenta que él tenía previsto eliminarse solamente la cicatriz debajo de su ombligo, pero en el quirófano tomó la decisión de retocarse la papada.

“Quería hacerme la bichetomía, pero los doctores me recomendaron que no me la haga porque aumenta años. La lipo fue rápida, no invasiva.

Como no estaba programada no tenía la faja que debo ponerme en la cara para ajustar. Por ello me colocaron una venda que no me dejó dormir esa noche porque me presionaba la quijada y me hacía cerrar la boca. Siempre duermo con la boca abierta. Sentía que me ahogaba. Tampoco es cierto lo que comentan que me avergüenzo de mis rasgos”.

El presentador fue operado el jueves 15 de octubre. cortesÍa

A fines de mayo anunció su salida del espacio ‘De boca en boca’, de TC. Luego de alejarse de la pantalla ingresó al gimnasio para perder peso y ganar masa muscular. Quiere estar regio para modelar su propia línea de camisetas y trajes de baño.

En un mes planifica hacerse una sesión de fotos y por algunos días estará ausente de ‘Ex faranduleros’.

¿Le gustan los resultados?