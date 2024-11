Selena Gómez revela que sufre de  una enfermedad intestinal

La actriz y cantante Selena Gómez realizó un inesperado anunció luego de las críticas que recibió en el estreno de Emilia Pérez en el Festival de Cine Francés. A la gala, la artista acudió con un vestido negro pegado al cuerpo de la marca Carolina Herrera.

A raíz de su aparición en este evento, las críticas hacia el físico de la actriz no se hicieron esperar en redes sociales. Luego de varios días Selena declaró que sufre de una enfermedad intestinal que ha puesto su vida en riesgo. Y no solo habló de su apariencia, también expresó como se ha sentido viviendo con este padecimiento.

La lucha de Selena contra el SIBO

La actriz escribió “Esto me enferma. Tengo SIBO en el intestino delgado. Tengo brotes. No me importa no tener un aspecto enfermo. No tengo ese cuerpo. Fin de la historia. No, no soy una víctima. Solo soy humana”. No explicó desde cuando esta enfermedad la afecta pero no es la única que posee.

Desde el 2015, la artista padece de lupus, una enfermedad autoinmune que ataca a lo órganos y tejidos del cuerpo. Por esto en 2017, obtuvo un transplante de riñon para poder sobrevivir a la enfermedad. En recientes entrevistas, ha expresado que no puede tener hijos debido al riesgo que correría ella y el bebe.

Las consecuencias del SIBO

El sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado, es una enfermedad común que consiste en el desarrollo excesivo de bacterias en el intestino delgado. Esto suele producirse cuando una cirugía o una enfermedad ralentiza el paso de los alimentos al tubo digestivo.

#ibs #intestinodelgado #inflamacionabdominal #inflamacionintestinal #hinchazonabdominal #hinchazonygases #colombia #selenagomez #ibstiktok #hinchazonabdomen #inflamacioncronica #sibo ♬ sonido original - Natalia Castillo @nataliacastillo SIBO Inflamación crónica Hablemos de esto Salió Selena Gomez diciendo que padece de IBS : Sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado) Se dice que gran parte de la población padece de esto y por ende no le paran bolas como deberían. Yo fui una de ellas. Algunos de los síntomas es inflamación sobre todo en la parte baja del abdomen o como si estuvieras embarazada. Problemas de estreñimiento o todo lo contrario o ambas. Falta de energía, irritabilidad, resequedad en la piel etc. Así que te dejaré dos recomendaciones si lo padeces 1. Si sienten que es crónico: por favor consulta con tu médico y no te automediques . 2. Analiza que alimentos detonan más tu inflamación o te quita energía. Cada cuerpo es distinto. Los míos son distintos a los tuyos. Explora y reemplaza los. 3. Aprende a vivir con mas calma, menos queja y mas contacto con el sol y la naturaleza. Si quieres más información de este tema no dudes en dejarme un comentario! #sibo

Son varios los síntomas que puede tener una persona que padezca la enfermedad. Dolores abdominal, náuseas, vómito y otras más evidentes como hinchazón o pérdida de peso involuntaria.

