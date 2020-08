Selena Gómez resurge con nueva música y proyectos audiovisuales

Nadie para a Selena Gómez. Desde que la estadounidense inició su carrera artística a los 10 años en un programa infantil, se ha mantenido en el ojo mediático como una de las mujeres más influyentes en la música y actuación. Tras haber lanzado a inicios de año su último álbum de estudio (Rare), ahora retoma esta área con la colaboración de un nuevo tema junto al grupo femenino surcoreano Black Pink.

“Estoy tan emocionada de anunciar que Black Pink y yo tenemos una nueva canción que saldrá el 28 de agosto”, escribió Selena en Instagram. Hasta la fecha la publicación suma más de cuatro millones de likes.

La banda que debutó en el 2016 y actualmente es una de las más reconocidas dentro la música pop, también compartió en su redes, la portada de este nuevo tema en donde se muestra una paleta de helados en tonos rosados y naranjas. Aún no anuncian el nombre oficial del tema.

Otras facetas

Selena Gómez, quien cuenta con 188 millones de seguidores en Instagram, también esta realizando distintos proyectos lejos del mundo musical. La semana pasada, la joven de 28 años, estrenó el programa de cocina 'Selena + Chef' en el cual cocinará junto a reconocidos expertos culinarios diferentes recetas a través de videollamada. El programa cuenta con 10 episodios y estarán presentes cocineros de todo el mundo como: Angelo Sosa, Antonia Lafaso, Daniel Holzman y Tanya Holland.

Dentro de su faceta como productora audiovisual, Selena próximamente va a estrenar la película 'This is my year'. Dentro del equipo de trabajo, también se encuentra el actor David Henrie, quien asumió el cargo de director del filme. Parte de las ganancias del audiovisual serán destinadas a diversas fundaciones que trabajan en la lucha contra el coronavirus.

Además, luego de casi ocho meses de expectativa sobre el lanzamiento de su línea de maquillaje 'Rare Beauty', Selena tiene todo listo para que sus fanáticos puedan conocer sus productos de belleza como labiales, sombras, bases y más, que estarán disponibles a partir del tres de septiembre en su página oficial.