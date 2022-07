Selena Gomez, la plenitud de una estrella consagrada

¿Cuál es el pecado de Selena Gomez? “Complacer a todo el mundo”, dijo en una entrevista con Efe. Aunque, hoy por hoy, a sus 30 años y varias luchas por su salud y múltiples éxitos a sus espaldas, parece que la artista mexicano-estadounidense se complace por fin a sí misma.

Selena Gómez crea aplicación para la salud mental Leer más

Y es que Selena Gomez, a estas alturas, no necesita presentación: ex chica Disney, ídolo juvenil, icono latina, artista multifacética; cuenta con 337 millones de seguidores en Instagram y mucha historia que recorrer.

INFANCIA DIFÍCIL, VOCACIÓN TEMPRANA.

Selena Marie Gomez nació el 22 de julio de 1992 en Grand Prairie, Texas. Con sangre mexicana por parte de su padre, Ricardo Joel Gomez, es también hija de la actriz estadounidense de teatro Mandy Teefey (Cornett), que la tuvo con solo 16 años.

Tiene una medio hermana, Gracie Elliot Teefey, fruto del matrimonio enlace de su madre, separada de Ricardo, con Brian Teefey. Selena, de niña, reprochaba a su madre del divorcio porque 'quería una familia con padres que estuviesen juntos', según explicó al Huffington Post, cosa de la que posteriormente se sintió culpable.

“Mi madre sacrificó toda su vida por mí”, dijo la artista, asegurando que Mandy “tenía tres trabajos a la vez”, por lo que su infancia fue humilde: “nos quedábamos sin gasolina y teníamos que caminar hasta la tienda para comprar espaguetis a un dólar”, dijo al bloguero Perez Hilton.

Pero, pese a las adversidades, y quizá por herencia materna, la vocación artística de Selena despertó muy temprano. En 2002, ya tuvo su primer papel en la serie 'Barney & Friends'.

Después, vinieron otras muchas, incluyendo 'Hannah Montana'. Hasta que en 2007 le llegó el papel que la catapultaría a la fama como 'Chica Disney' e icono juvenil: 'Wizards of Waverly Place'.

Como cantante, empezó a crecer tras interpretar la canción principal de dicha serie, e hizo lo propio con más bandas sonoras de Disney Channel, además de protagonizar algunas películas para la cadena.

Estuvo un tiempo con su propia banda juvenil, 'Selena Gomez & The Scene', para finalmente despegar en solitario y convertirse en una de las cantantes más relevantes de los últimos tiempos.

DE DISNEY AL CIELO ENTRE CORAZONES.

Poco a poco, fue además rompiendo con esa etiqueta eterna de Chica Disney y construyendo su propia imagen: “perdí un poco de mi niña interior” confesó a 'Awards Chatter' de 'The Hollywood Reporter'.

Además de como actriz y cantante, Selena Gomez se hizo cada vez más perseguida por su relación con el cantante Justin Bieber. Previamente había mantenido un romance con Nick Jonas, de los 'Jonas Brothers'.

Y, posteriormente, Gomez ha salido con el cantante The Weeknd, el DJ Zedd, el cantante Charlie Puth, o el jugador de baloncesto Jimmy Butler, y hasta hubo rumores de un amorío con Chris Evans. Actualmente todo apunta a una posible relación con el actor Nat Wolff.

Selena Gómez y Chris Evans, ¿juntos? Leer más

Pero la pareja que formó con Bieber, en la que tuvieron varias rupturas y reconciliaciones, fue una de las más idealizadas por los fans. Años después de su final y con Bieber casado con Hailey Baldwin, muchos siguen esperando el regreso de 'Jelena'. Según Selena, 'fue una ruptura muy difícil', o eso dijo en 'The Hollywood Reporter'.

Como también ha sido difícil su lucha contra el lupus, enfermedad que además de problemas físicos ha afectado a la salud mental de Gomez, quien ha tenido que retirarse de escenarios y focos a lo largo de su carrera: “creí que lo había perdido todo”, dijo en la revista “People”.

La cantante incluso requirió de un trasplante de riñón donado por su amiga y actriz Francia Raísa: “creo que este premio debería haberlo ganado ella por salvarme la vida”, dijo Selena al recibir el Billboard a Mujer del Año.

Gomez tiene su propia fundación para ayudar en la lucha contra el lupus y hace poco fundó una empresa, 'Wondermind', dedicada al fitness mental. Además, desveló en 'Good Morning America' que para mejorar su salud mental había estado “cuatro años sin entrar a internet”.

BRILLANDO COMO SIEMPRE.

Selena Gómez también tiene su trayectoria como empresaria (es dueña de la marca de maquillaje 'Rare Beauty') y productora (de hecho, produjo la exitosa '13 Reasons Why'). También ha sido imagen publicitaria de marcas como Adidas, Coca-Cola y Pantene.

En la actualidad, forma parte del elenco de la serie de Disney Plus 'Only Murders in the Building', de la que también es productora ejecutiva. En la ficción, su personaje mantiene un romance con otro interpretado por Cara Delevigne, y un beso entre ambas se ha viralizado en las redes.

Sin embargo, a pesar del éxito de la serie, que en su primera temporada ya ha sido nominada a los Premios Emmy 2022, Selena es la única protagonista de la ficción que se ha quedado fuera de las nominaciones.

Pero Selena parece centrada en disfrutar de esta etapa de su vida: “estoy tan abierta y amo tanto lo que hago… Simplemente estoy en un muy buen momento y lugar, y lo estoy disfrutando”, dijo a 'The Hollywood Reporter'.

El cerquillo perfecto Leer más

Además, la cantante y actriz fue una de las invitadas estrella en la boda de Britney Spears: “fue un día perfecto para el amor y no le deseo más que felicidad y alegría a Britney”, dijo Gomez a “Entertainment Tonight”.

Además, Selena, que hace poco sufrió la intrusión de un fanático en su casa (afortunadamente quedó en un susto), también ha anunciado a través de un video-selfie de Tiktok que pronto llegará música nueva. Por tanto, parece que está más activa que nunca.

“Me encanta mi trabajo. Lo llevo haciendo desde que tenía 7 años. No sé hacer otra cosa. Y lo seguiré haciendo hasta que deje de divertirme y quiera relajarme y ser madre algún día”, dijo Selena en su entrevista.

Y, de momento, está cumpliendo tanto los 30 años como esas palabras: sigue brillando.