Sobre las mujeres hay muchos mitos e ideas instauradas socialmente. Una de las más repetidas es el odio que existe entre ellas y lo competitivas que son entre sí. Este discurso se ha venido repitiendo a lo largo de los años y coloca al hombre, casi siempre, como motivo principal de este enfrentamiento. Por eso resulta casi impensable que dos chicas que han compartido un amor puedan llevarse bien.

Pero la historia ha mostrado muchos ejemplos de sororidad entre mujeres, lo que confirma lo que muy adentro cada una ya sabía y sentía: existe una gran red de apoyo entre todas en momentos difíciles, pero también en momentos de diversión.

La falsa creencia del antagonismo, que se acentúa más cuando las protagonistas son famosas y exitosas, está llegando a su fin, algo que aplauden las nuevas generaciones. El fin de semana se vivió algo histórico para las fans de Selena Gómez y de Hailey Bieber, dos personajes públicos que los medios habían enfrentado durante años... por Justin Bieber.

Ambas decidieron acabar con el rumor de un supuesto odio entre ellas y posaron juntas en el evento de la Academy Museum Gala 2022, que se celebró en Los Ángeles. La fotografía ha dado la vuelta al mundo y ha acabado con cualquier comentario negativo, pues sus caras de felicidad demuestran que aquello que se decía de ellas quedó en el pasado.

Es el final de una falsa historia alimentada por opiniones de terceros. Ahora comienza un nuevo capítulo.

UNOS DÍAS ANTES

Hace un mes, Hailey fue invitada al pódcast Call her daddy, de Alexandra Cooper, en el que habló del tema y aseguró que ella no tuvo nada que ver con el final de la relación entre Justin y Selena y que prefiere no opinar, ya que son solo ellos lo que saben lo que ocurrió.

Sin embargo, dijo que el rompimiento con Gómez fue lo mejor que le pudo pasar a su actual esposo. Un día después, Selena pidió a sus fans que fuesen amables con la modelo, ya que la estaban atacando por sus declaraciones.

LO QUE DICE LA EXPERTA

“Por mucho tiempo, las mujeres hemos vivido enfrentadas en una supuesta rivalidad por diferentes razones, pero la más común siempre termina siendo un hombre. Nos empezamos a comparar, insultar e incluso ver a la de nuestro lado como competencia para confirmar ‘quién se queda con quién’. No nos damos cuenta de que estando juntas como compañeras, desde un lugar de empatía y respeto, formamos un equipo de mujeres invencibles en el que podemos darnos la mano. Hailey y Selena lo han demostrado con ese último encuentro y es increíble poder presenciar cómo, poco a poco y con ellas como ejemplo, enseñan un diferente concepto sobre las relaciones femeninas”. Natalia Rojas, psicóloga clínica.

LO QUE OPINA LA GENTE

“Aunque no estoy muy al tanto de lo que pasó entre ellas, me causó mucha gracia ver cómo la gente está tan metida en el tema y los cientos de comentarios que surgieron por la foto. Muchos negativos y muchos positivos. Yo no me considero ni feminista ni nada, pero me alegra ver cómo se está acabando la idea de que las mujeres no nos podemos llevar bien”. Cristina Plaza, 29 años

“A mí me pareció increíble ver el encuentro entre ellas. Lo típico es que uno siempre sataniza a una de las dos, la nueva o la ex, y se crea una rivalidad entre las mujeres. No es por hacerme la feminista, lo veo más como un tema social. Siempre todo el mundo piensa que se odian y eso hace que uno también empiece a odiar a una de ellas inconscientemente. Si hay alguien nuevo, es porque las personas decidieron que eso suceda, terminar o empezar una nueva relación. Me gusta normalizar el ‘ahora tú estás con alguien con el que yo estuve’ y no tiene nada de malo ni por qué haber rencor u odio. El mensaje que han enviado sí me parece positivo”. Andrea López, 33 años

“Yo siento que sí fue un poco planeado, pero también creo que fue porque los fans de Selena siempre han sido muy duros con Hailey. Es también una manera de acabar con el odio que le lanzan a ella en redes sociales. Fue un mensaje positivo. También es positivo ver que personas famosas como ellas quieren acabar con el cyberbullying. Es un ejemplo importante”. Camila Zurita, 30 años

¿Y QUÉ PASA CON SHAKIRA Y PIQUÉ?

Clara Chía Martí es la nueva novia de Piqué, expareja de Shakira. Como se sabe, de la cantante y del futbolista se han dicho muchas cosas. Incluso las canciones que ha sacado la colombiana, como su último single Monotonía, hablan de la ruptura. Pero aquí queda claro algo: la relación es de dos y la culpa de los errores también.

Shakira no se ha pronunciado en contra de la organizadora de eventos, quien trabaja como parte de Kosmos Global Holding S. L., una de las empresas de Gerard, dedicada a la cultura, ocio y los medios de comunicación.

Tampoco hay indirectas a terceras personas. Shakira, quien quizá nunca sea amiga de Clara, tampoco ha emprendido una campaña en su contra. Por su parte, la española ha intentado guardar el anonimato.