La artista colombiana estrenó el pasado miércoles 19 de octubre su nuevo sencillo junto al puertorriqueño Ozuna. 'Monotonía', como se llama la canción, se cree que habla de la separación entre Shakira y el jugador del Barcelona Gerald Piqué, pues hacer referencia a detalles de una ruptura amorosa.

Monotonía, lo nuevo de Shakira y Ozuna (video oficial) Leer más

Tras 12 años años de relación y con dos hijos de por medio, Shakira canta desde el alma con su corazón roto al que fue el amor de su vida. Su separación se volvió un suceso mediático, y cómo era de esperarse las reacciones en redes sociales no tardaron en llegar.

Desde comparaciones entre 'Me enamoré', canción lanzada en 2017 y en cuyo video aparece el futbolista español, y la recién estrenada 'Monotonía' en la que canta: "De repente ya no eras el mismo / Me dejaste por tu narcisismo / Te olvidaste de lo que un día fuimos"... Hasta las críticas a Piqué, es lo que se encuentra entre los más de 180 mil tuits que han mantenido a Shakira como tendencia mundial, este 20 de octubre.

Aquí una recopilación de memes:

Cuando Shakira dice “de repente ya no eras el mismo, me dejaste por tu narcisismo” y uno entra al Instagram de Piqué 🫠 pic.twitter.com/KvbfD53i3s — yeraldin (@lopzpaloma_) October 20, 2022

'Monotonía': ¿El reflejo del dolor de Shakira o la mejor estrategia de marketing? Leer más

Teoría simple (y hasta tonta) pero con sentido de monotonía, a este man solo lo vemos al inicio del video con el hoodie deportivo, para mí que es una referencia a Pique y ahí clarito nos dice que él literalmente le dio un bazucaso al corazón, seguimos en estudio #Shakira pic.twitter.com/SgKaXAkv0R — María Fernanda (@nube_peliroja) October 20, 2022

Como parte de su acuerdo con Spotify, Barcelona lucirá el logo de Shakira en su camiseta, por el estreno de 'Monotonía', el nuevo sencillo de Shakira.

El defensor GerardPiqué tendría que usar el logo de su ex-pareja de una canción que habla de él y su infidelidad hacia ella. pic.twitter.com/1mJTTPsC61 — Marco Rey (@MarcoReyPicks) October 19, 2022

—Shakira: “No fue culpa tuya ni tampoco mía Fue culpa de la monotonía”



–Todos abrazando a Shakira y mirando a Pique... pic.twitter.com/dEmjZVZGU5 — Carlos Del valle (@CaDelval) October 20, 2022