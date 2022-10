Esta claro que Shakira sabe dosificar los momentos de dolor, e incluso como estrategia de marketing. Este 20 de octubre, tras el lanzamiento de 'Monotonía' -un día antes-, todos los medios y usuarios de redes sociales están hablando de ella, de su canción y de las que consideran indirectas - directas a Gerald Piqué.

Monotonía, lo nuevo de Shakira y Ozuna (video oficial) Leer más

El video oficial, en 16 horas, ya suma 12 millones de reproducciones en Youtube y está número uno en Spotify en por lo menos 10 países de Latinoamérica. Además de un masivo apoyo en redes sociales (más de 170 mil tuits con su nombre, hasta las 13:00 de este 20 de octubre), frente a la imagen más devaluada de su expareja. Nunca la monotonía trajo tantas alegrías.

Ya sabíamos qué venía. Más 50.000 personas estuvieron pendientes del lanzamiento en Youtube, a las 19:00 de Ecuador, el 19 de este mes. Esto tras la expectativa generada por semanas con mensajes cortos en sus redes sociales y la letra de su nueva canción.

Gracias a toda mi gente! ❤️

Cada vez que tuve un agujero en el pecho, fueron ustedes quienes con su cariño y comprensión me ayudaron a repararlo. pic.twitter.com/aPeN8DQBxJ — Shakira (@shakira) October 20, 2022

"Gracias a Ozu y a todos ustedes por el apoyo y cariño que me han dado desde el rodaje hasta el lanzamiento de esta canción. Espero que les guste", escribió Shakira en Twitter. También agradeció a su público por el top logrado en iTunes. "Cada vez que tuve un agujero en el pecho, fueron ustedes quienes con su cariño y comprensión me ayudaron a repararlo", añadió.

"Me dejaste por tu narcisismo", canta Shakira en Monotonía Leer más

La canción de desamor que hoy suena en todas las radios, es la primera que publica la artista tras hacer pública la separación del futbolista español Gerard Piqué, con quien tiene dos hijos y fue su pareja en los últimos doce años hasta que en junio pasado anunció su separación, luego de lanzar 'Te felicito'.

EL REFLEJO DEL DOLOR

En la canción nos encontramos con con versos como "no fue culpa tuya, ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía". "Tú no dabas ni la mitad, pero sí sé que di más que tú" y "no me saben a nada tus labios, ahora es todo lo contrario", dice también a lo largo de la canción.

Señalando después: "De repente ya no eras el mismo, me dejaste por tu narcisismo, te olvidaste de lo que un día fuimos" o "tú en lo tuyo y haciendo lo mismo, siempre buscando protagonismo". Todo para finalmente concluir "que yo te quiero, pero yo me quiero más a mí...".

El videoclip fue codirigido por Shakira y Jaume de LaIguana, un diseñador español con el que la colombiana lleva trabajando más de 15 años.

La grabación del video se hizo a principios de septiembre en Manresa, cuyos curiosos habitantes publicaron en redes sociales fotos y videos de los artistas.

En el clip, la colombiana aparece llorando en una tienda y, tras ser atacada con una bazuca, recoge su corazón por el piso y lo lleva en las manos por la calle.

'Monotonía' es el segundo sencillo del próximo álbum de Shakira tras la publicación de 'Te Felicito', la popular canción que hizo con Rauw Alejandro y que encabezó, entre otras, la lista Billboard 'Latin Airplay' a principios de este año.