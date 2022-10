'Monotonía', el nuevo tema de Shakira junto a Ozuna se acaba de estrenar este 19 de octubre, a las 19:00 de Ecuador, en Youtube y en todas las plataformas de música de streaming.

Monotonía, lo nuevo de Shakira y Ozuna (video oficial) Leer más

Y ya no hay dudas. Monotonía habla de Piqué. "De repente ya no eras el mismo, me dejaste por tu narcisismo. Tu en lo tuyo y haciendo lo mismo, siempre buscando protagonismo", canta 'Shak' mientras pasea desolada por los pasillos de un supermercado mientras llena la cesta de la compra de productos que puedan servirle para ahogar sus penas.

De fondo, al inicio de la canción, se escucha 'Te felicito', la canción de Shakira y Rauw Alejandro que la colombiana lanzó poco antes de anunciar su separación.

Parte de la letra también son frases como: "Tú distante con tu actitud y eso me llenaba de inquietud... Tú no dabas ni la mitad, pero sí sé que di más que tú... Estaba corriendo por alguien que por mi estaba caminando... Este amor no ha muerto, pero está delirando, de lo que había ya no hay na', te lo digo con sinceridad".

La canción no culpa a una tercera persona. El fragmento que viralizó antes del estreno en sus redes sociales recoge el final de la historia de la pareja con un corazón roto y en el suelo. Shakira culpa a la Monotonía. "No fue culpa tuya, tampoco mía... Fue culpa de la monotonía", señala el coro.

109.923 usuarios se conectaron para ver en vivo el estreno y reventando chat con comentarios.