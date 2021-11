Justin y Hailey Bieber fueron muy sinceros sobre su matrimonio en una reciente entrevista. Esto ocurrió en el podcast In Good Faith with Chelsea & Judah Smith. El cantante de Peaches, de 27 años, y la modelo, de 24, hablaron sobre los desafíos que han enfrentado en los tres años desde que se casaron. “Siempre tuvimos tantas conversaciones sobre cuáles eran nuestros objetivos y dónde queríamos terminar a cierta edad”, comentó Hailey. “Siempre hablamos de querer casarnos y ser jóvenes, tener una familia jóvenes y tener hijos jóvenes”.

Continuó diciendo que si bien su relación se ha mantenido fuerte, no siempre ha sido fácil, especialmente en la época en que se casaron.

“Había experimentado tantas cosas en mi vida. Tantos éxitos y viajes por el mundo, siendo reconocido por todos lados. Y llegué a un lugar en el que me sentía solo y no quería estar así”, dijo Justin en el podcast. “Me di cuenta de que tenía que sanar para llegar a un lugar en el que pudiera tener una relación sincera y seria porque tenía muchos traumas y cicatrices. Así que me comprometí a trabajar en esas cosas y a estar saludable”.

El músico decidió buscar tratamiento para su salud mental en 2019 y se abrió públicamente sobre la depresión que experimentó durante su gira mundial Purpose, lo que lo llevó a cancelar las fechas restantes en 2017.

“Afortunadamente, Hailey me aceptó tal como era”, añadió. “Incluso cuando nos casamos, todavía había mucho daño y dolor que todavía necesitaba superar, pero has visto mi corazón a través de todo”.

Hailey, por su parte, argumentó que el amor le ayudó a tomar una firme decisión. “Sé con certeza que he amado a esta persona durante mucho tiempo y ahora no sería el momento de renunciar a él. Simplemente no le haría eso. Imagínate abandonar a alguien en medio del peor momento de su vida, potencialmente. No soy ese tipo de persona. Así que iba a aguantar sin importar cuál fuera el resultado”.