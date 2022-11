Un escenario poco explorado de los famosos es su salud mental y las consecuencias que ha traído a sus vidas el estar la mayor parte del tiempo expuestos a comentarios de terceros. Aunque hablar de este tema es cada vez más recurrente en la actualidad, siempre choca más cuando quien lo hace es una persona pública a la que sin conocerla, se le ha adjudicado el peso de que lleva una vida perfecta.

En el documental 'My Mind & Me', grabado entre 2016 y 2020, se puede ver cómo Selena Gómez ha hecho frente a todos los problemas psiquiátricos que ha atravesado en los últimos años y los muestra y cuenta abiertamente.

La vulnerabilidad que expone durante una hora y media, tiempo de duración de la pieza audiovisual, hace que el espectador empatice con la estrella casi de inmediato. Lejos está el glamour que la puede rodear en ciertas ocasiones, y las situaciones de estrés, depresión, ansiedad, comparación y cansancio son las protagonistas y las que se ha priorizado exhibir.

Otra revelación que hizo fue que en 2019 le diagnosticaron trastorno de bipolaridad, hecho que hizo que todas las dolencias que ya sufría se acentuaran un poco más. Y aunque su estado de salud fue mejorando con el tiempo, en el documental se ve que tuvo varias pequeñas recaídas en las que la inseguridad y el vértigo aparecían cada vez que tenía que hacer una aparición pública o dar entrevistas.

También habló de su mediática relación y ruptura con Justin Bieber, que la tuvo en el ojo de los medios por mucho tiempo. Y aunque vivió malos momentos y catalogó la situación como “el peor rompimiento de la historia”, fue a partir de eso que nació el tema Lose you to love me, escrito en 45 minutos y en el que pudo canalizar todo lo que sentía en aquella época. “Es más que una canción de desamor, es con la que he aprendido a elegirme a mí y a la vida antes que a otros”, aseguró.

A pesar de los malos ratos que ha atravesado por causa de su enfermedad y la opinión pública, Selena ha sacado el tiempo y la valentía para mostrar su lado más humano, normalizando y visibilizando sus problemas para dar apertura a que los demás lo hagan sin miedo.

Selena Gómez no es la única famosa con trastorno bipolar. Mariah Carey fue diagnosticada en 2001 e ingresada por un colapso físico y mental. Britney Spears también ha reconocido sufrir de bipolaridad y ha vivido varios episodios públicos que han hecho que la gente hable de ella, lo cual ha aumentado sus inseguridades. Y así, hay una lista grande de celebridades diagnosticadas. La pregunta entonces es si hay una relación directa entre esta enfermedad y las personas dedicadas al arte.

En un reciente video publicado en su cuenta de Instagram, en la que tiene dos millones de seguidores, el neurocientífico y profesor estadounidense Andrew Huberman comparte su opinión sobre el tema: “Ciertas ocupaciones se asocian a una mayor incidencia de la depresión bipolar. Y de hecho, en ciertos individuos de ciertas ocupaciones en las que se tiende a ser más creativos y donde esa creatividad está asociada, no es casual, con la depresión. No son personas que solo son buenas en lo que hacen o a lo que se dedican, sino que son excepcionales. Un estudio repasa algunas profesiones y es llamativo ver cómo personas con ocupaciones más creativas, como poetas, músicos y escritores, tienden a sufrir más manías de este tipo”.

En una parte del documental, Selena viaja a Kenia con una fundación con la que visitan varios colegios y hablan con algunos de los estudiantes que han atravesado momentos complicados en su vida, logrando salir adelante. Luego de compartir con ellos, la cantante tiene una cena con algunos directivos de esta organización y discuten la idea de que ella promueva la importancia de hablar sobre lo necesario que es que los centros educativos cuenten con un psicólogo o clases de bienestar emocional.

Aquí también reflexiona sobre cómo en los primeros años de escuela, se acostumbra preguntar a los niños cómo se sienten diariamente, pero mientras crecen, esta atención va desapareciendo, justo cuando más lo necesitan, pues entrar a la adolescencia no siempre es fácil.

'My Mind & Me', grabado entre 2016 y 2020. Redes

EXPRESIONES conversó con Belén Proaño, docente de preescolar del Delta y Torremar, y esto fue lo que compartió: “Por la rapidez con la que avanza la vida, vamos desplazando las cosas importantes por otras que creemos que lo son más. Al final, todos los niños van a salir del colegio escribiendo y leyendo, ¿pero de qué sirve que un niño o un adolescente obtenga sobresaliente en todas las materias, cuando no sabe resolver un conflicto, cuando no puede hablar sobre sus emociones o no puede trabajar en equipo?

Está bien crear espacios para entablar estos diálogos, pero también debería de haber materias para que puedan expresar lo que sienten de otra manera que no sea solo hablando, sino a través del arte, los deportes, la escritura, para que así no lo sientan como una presión”.