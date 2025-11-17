Segundo Castillo: Los expertos de moda opinan sobre su look en la consulta popular

El exfutbolista siempre busca marcar la diferencia en lo que se refiere a la moda

El domingo 16, el exfutbolista y actual director técnico Segundo Castillo apareció en las urnas luciendo un traje que no pasó desapercibido durante la jornada de consulta popular y referéndum. También compartió un vídeo mostrando su look, acompañado de la canción Punto y Aparte de Tego Calderón. “Calle, pero elegante”, escribió, generando comentarios sobre su estilo y la seguridad con la que posó ante la cámara.

La diseñadora Mariana Burgos señala: “Segundo Castillo, conocido como ‘El Mortero’, acudió a votar con un estilismo elegante que refleja su identidad personal y una estética contemporánea mencionada incluso por Vogue. Con una imagen cuidada, eligió un traje con guiños históricos cuyo mensaje es claro: solemnidad al votar y reafirmación de su sello en espacios cívicos”.

Añade: “Históricamente, para votar se vestía de forma elegante y cívica recordatorio de que la moda también comunica. En este caso, la levita corta con solapa aporta estructura y formalidad. El chaleco brocado en tono oro envejecido evoca el siglo XIX y su aire ceremonial. El cravat o nudo ascot, de origen aristocrático, remite a la figura del caballero de época. La camisa blanca, símbolo de pureza, contrasta con el dramatismo del chaleco y la levita. El conjunto transmite un mensaje claro: solemnidad y respeto por el acto de votar”.

"Quiere marcar la diferencia"

María del Mar Proaño considera que él quiere marcar una diferencia “por eso se viste diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Y está bien porque se esmera en llamar la atención del público y la prensa con sus looks”.

"No es nada elegante"

El estilista de moda Israel Plaza apunta: “No soy partidario de convertir un momento importante en un espectáculo. No es nada elegante”.

Otro caso: Iván Farak mezcló humor con mensaje inspirador

Para Mariana Burgos, Iván Farak, el influencer, volvió a dar de qué hablar en la consulta. "Llegó caracterizado como el príncipe encantador, acompañado por todo el elenco de Shrek, creando un momento inesperado y lleno de chispa. Su propuesta, fiel a su estilo, mezcló humor con un mensaje inspirador para los ecuatorianos, demostrando que la creatividad también tiene espacio en la escena pública”.

