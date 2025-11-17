Expreso
Érika Vélez
La actriz y presentadora, Érika Vélez.Instagram Érika Vélez

Érika Vélez reaparece justo en el debut de Virginia Limongi

El regreso de la actriz expone una estrategia televisiva poco disimulada

No hay coincidencias en la televisión. El martes 18 debutará Virginia Limongi como presentadora de MasterChef Celebrity en Teleamazonas. Y, justo ese mismo día, Érika Vélez, su antecesora en el reality, reaparecerá en En contacto. Ha sido anunciada con insistencia. Le dan la bienvenida.

Las promociones prometen que la actriz ‘abrirá su corazón’ y repiten la frase: ‘no importa la caída, sino cómo te levantas’, clara referencia al ‘tropiezo’ que sufrió en la final del programa del ‘lindo canal’. Rematan con otra frase trillada: ‘cuando una puerta se cierra, otra se abre’.

La 'coincidencia' no es obra del azar

Siguen ‘las coincidencias’. Ese martes también se emitirá, en Los Hackers, la entrevista de Mariela Viteri a Víctor Aráuz, actor al que se vincula con Érika y ahora es parte de El Cholito Forever… No es alguien al que le agrade la prensa rosa ni hablar de su vida personal. Ya se entrevistó a La Micky, personaje que él interpreta.

La caída de la actriz, convertida rápidamente en tendencia, fue utilizada por un banco para transformarla en imagen de una campaña publicitaria. Una crisis convertida en oportunidad comercial.

Los canales parecen asumir que la audiencia no es capaz de detectar la estrategia. Programar estas apariciones justo el día del debut de Virginia evidencia que se trata de desviar la atención o empañar su estreno. Su salida repentina del matinal del Canal del Cerro no agradó y esta ‘coincidencia’ televisiva no es obra del azar.

Hasta que se fueron a China, Virginia Limongi y Érika Vélez, junto a Víctor Aráuz, eran ‘amigas’. Así aparecieron en las redes sociales. La una le deseó suerte a la otra. No olvidemos que el sol sale para todos.

En los premios ITV

Un detalle que tampoco pasa desapercibido: ambas compiten por un ITV e incluso el espacio Master Chef (el mismo martes), aunque en categorías distintas.

Las ‘coincidencias’ que se dan alimentan la sospecha de que la exposición mediática de Érika no es tan inocente como se quiere presentar.

