Scarlett Córdova presenta su guía fitness digital

Atraviesa un gran momento personal y profesional. Su ebook se llama Quema grasa y construye músculo

La actriz Scarlett Córdova está viviendo un momento especial. El sábado 18 presentó su libro digital Quema grasa y construye músculo, un proyecto que refleja su pasión por el bienestar físico y el empoderamiento personal. Un día antes, su pareja Jimmy Paredes inauguró su barbería en Urdesa.

Durante el evento, ella se mostró feliz y emocionada, rodeada de amigos, influencers y gente de la farándula.

Una guía para seguidores

“El libro tiene una guía de alimentación, mis rutinas de ejercicios… Me certifiqué en musculación porque quería mejorar. Descubrí que al trabajar el músculo también quemaba grasa. Siempre comparto tips en redes, pero mis seguidores piden más, así que decidí reunir todo en este ebook”, explica la actriz.

El proceso de creación le tomó cuatro meses intensos de trabajo, aunque la idea la venía madurando desde hace un año. Además del contenido escrito, el libro incluye videos exclusivos de sus rutinas.

Entre los invitados estuvieron La Suka y su esposo Gastón Bustamante, Viviana Salame, Mayra Jaime y Paulette Gregor. Y, por supuesto, Jimmy Paredes, su pareja.

“Estamos en una etapa muy linda. Ambos queremos seguir creciendo, tanto en lo personal como en lo profesional. Octubre ha sido nuestro mes”, confesó Scarlett.

La actriz con amigos y seguidores. Joffre Flores

No dejará la actuación

En septiembre viajó a España para asistir a la boda de una amiga, y en 2024 formó parte de la producción de TC Televisión, Los de a lado.

“Sigo haciendo audiciones en diferentes canales. No dejaré la actuación, es mi pasión. Pronto grabaré un piloto para una serie. Gracias a Dios, me siguen tomando en cuenta”, expresa.

A la cita acudió Paulette Gregor (derecha). Joffre Flores

