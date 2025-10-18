Expreso
Samantha Quenedit quedó fuera de la competencia.
Samantha Quenedit quedó fuera de la competencia.Cortesía

Samantha Quenedit no avanzó al Top 10 de Miss Grand International 2025

La ecuatoriana destacó por su talento, carisma y seguridad en el escenario, y ahora impulsa su carrera musical

La representante de Ecuador, Samantha Quenedit, culminó su participación en el Miss Grand International 2025 tras quedar fuera del Top 10, pese a su impecable desempeño durante todo el certamen celebrado en Bangkok, Tailandia.

El jurado anunció a las diez finalistas, entre las que se encuentran las representantes de México, Colombia (por votación popular), Venezuela, Guatemala, Tailandia, Filipinas, Tanzania, Ghana y España. Aunque Quenedit no logró avanzar, su paso fue uno de los más aplaudidos por el público y los fanáticos de los concursos de belleza en redes sociales.

Durante las rondas previas, la ecuatoriana se destacó por su elegancia en la pasarela, su dominio del inglés y su conexión con las cámaras. Su participación fue descrita como “impecable” y “auténtica”, reflejando la seguridad y carisma que la caracterizan.

Samantha pasa al top 22.

Samantha Quenedit entra al Top 22 del Miss Grand International 2025

Una artista integral con historia

Samantha Quenedit, de 25 años, es cantante, bailarina y comunicadora. Heredó el talento de su padre, el bailarín Alejandro Quenedit, y desde niña mostró su carisma en televisión, en el programa Pequeños brillantes, donde fue artista invitada.

Ha representado a Ecuador en distintos concursos como Teen Universo Ecuador 2015, Teen Universo Internacional, Miss Teen Hispanic y Miss Ecuador 2022, donde obtuvo el título de segunda finalista.

RELACIONADAS

En una entrevista con EXPRESO, reflexionó sobre su camino en los certámenes: “Nunca me hizo falta el primer lugar para llegar a donde estoy”, dijo, reafirmando su visión de que el éxito se mide también en crecimiento y aprendizaje.

Del escenario al estudio de grabación

Si bien se despide del concurso internacional, Samantha inicia con fuerza una nueva etapa en su carrera artística. La ecuatoriana presentó oficialmente su sencillo “Perreo y Guaracha”, lanzado el 17 de octubre, un día antes de su participación en la gala final.

La canción, con ritmos urbanos y toques de fusión tropical, fue la misma con la que demostró su talento durante la competencia, generando gran respuesta del público en redes sociales y plataformas digitales. Con este estreno, Quenedit reafirma su propósito de consolidarse como cantante y performer integral.

Ecuador con la frente en alto

Aunque no ingresó al Top 10, Samantha Quenedit cerró su participación dejando el nombre del país en alto. Su elegancia, disciplina y autenticidad conquistaron al público y confirmaron que su futuro artístico apenas comienza.

