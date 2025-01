Scarlett Briggite sobre Alejandro Kenig: "En ningún momento intentó abusar de mí"

Me pica la lengua. Es la chica que acusó al hijo de Marián Sabaté de un presunto abuso sexual. No hubo denuncia formal

Scarlett Briggite, la joven que acusó a Alejandro Kenig de un presunto delito sexual la semana pasada, ofreció disculpas dos días después de lo que se dijo que lo haría (el sábado). “Soy la chica que tuvo el inconveniente con Kenig G, el hijo de Marián Sabaté. Públicamente quiero ofrecer mis disculpas más sinceras a Alejandro Kenig y su familia.

Reconozco que debido a mis propios traumas y un estado de ánimo depresivo acompañado de mucho alcohol, mi mente malentendió lo que sucedió el día que me encontraba en el lugar. Lamento profundamente todo lo causado, dejando claro que no fue para aprovecharme, ni para ganar fama, mucho menos dinero.

Los que me conocen saben muy bien que soy una mujer que jamás me aprovecharía de alguien y peor de esa manera. Quiero aclarar que en ningún momento intentó abusar de mí. La mayoría de mi familia sabe que sufrí un intento de secuestro, de violación, quedé traumada por lo que me pasó. Pido disculpas porque sé que también afectó la imagen de ellos”.

Apareció enfermo en las redes sociales

Luego del escándalo en el que estuvo involucrado Alejandro Kenig por un presunto delito sexual y el lanzamiento musical de Siete palos (todo en dos días), el fin de semana el joven cantante apareció acostado en una cama con un suero (colocado en uno de sus brazos) en las redes sociales de su madre, Marián Sabaté. Se lee también un mensaje: “Fuerzas amor”.

La ya no rubia presentadora (tiene el cabello color turquesa) está sumamente enojada con el espacio Viralizados, por los comentarios lanzados sobre la situación que se dio en este lío policial-musical, y con el director de contenidos, Jorge Luis Jara, a quien hasta hace poco consideraba su amigo. Mientras todo esto ocurre, ella promociona su nuevo espacio Reinísimas, en Oromar TV.

Tomás Delgado: "Se toman mi nombre para pedir dinero"

Tras el quebranto de salud que mantuvo hospitalizado a Tomás Delgado, el actor se toma un descanso. Es lo que dijo que haría luego de que fue dado de alta.

Acaba de denunciar que tiene que lidiar con hipócritas, “además me mataron y ahora les escriben a mis amigos para pedirles dinero en mi nombre. Vivimos en tiempos de Apocalipsis... La gente está podrida, no caigan, no soy yo. Llámenme o escríbanme, así como hizo mi amiga, pero tranquilo que todo se devuelve. Dios es justo”.

Tomás, quien interpreta al personaje La Vecina, estuvo en terapia media la semana pasada porque sufrió un dolor fuerte en el pecho y extremidades. Sufre de diabetes tipo 2.

Se mantuvo en observación, pues se le presentó una angina inestable, pero todo fue controlado con la debida atención médica. De forma complementaria, sigue un plan alimenticio y rutina de ejercicios. Agradeció a los que se preocuparon por su salud.

