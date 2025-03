Sarah Michelle Gellar y su inspirador mantra de moda a los 47

A sus 47 años, la actriz demuestra que el estilo no tiene edad y comparte su sincero y cercano enfoque hacia la moda

"Hubo un tiempo en que me preocupaba mucho por lo que estaba de moda y por lo que la gente pensaría de cómo me veía", confiesa Gellar. "Pero ahora invierto más en mí misma y en probar cosas diferentes. Y creo que, últimamente, eso me ha funcionado".

La actriz, recordada por su icónico papel en Buffy, la cazavampiros, también reconoce que, a medida que ha madurado, se siente más segura al experimentar con su estilo: "He estado saliendo de mi zona de confort, lo cual no es tan común a mi edad. Pero quizá la confianza viene con los años, ¿no?". Entre risas, añade: "A esta edad te atreves un poco más".

Gellar asegura que su estilo está "en constante evolución" y, como muestra de ello, este mes asistió por primera vez a la Semana de la Moda de París, una experiencia que, según cuenta, había postergado durante años: "Nunca había ido. Siempre estoy trabajando, nunca había tenido tiempo para hacerlo".

Durante el desfile de Balenciaga para la temporada otoño/invierno 2025-2026, Gellar deslumbró con un elegante conjunto total black: un mini vestido negro de cuello redondo, medias transparentes negras y un abrigo de cuero a juego. Completó el look con zapatos negros de punta, un bolso Kelly de Hermès y gafas de sol cuadradas también en negro, logrando una imagen sofisticada y moderna.

La actriz, madre de Charlotte, de 15 años, y Rocky, de 12, compartió algunos de sus momentos favoritos en la capital francesa a través de Instagram. Lejos de preocuparse por seguir cada tendencia, Sarah Michelle Gellar demuestra que la moda, como la vida, se trata de sentirse bien con uno mismo y de atreverse a explorar nuevas versiones personales, sin importar la edad.

Colaboración

Además de brillar en las pasarelas, Sarah Michelle Gellar se ha convertido en embajadora de la campaña "Ticket to Summer Travel in Europe" de Trainline, la reconocida plataforma de trenes y viajes en Europa. A través de esta colaboración, Gellar invita a redescubrir el continente de una manera cómoda, sostenible y elegante, animando a sus seguidores a explorar distintas ciudades europeas en tren.

En sus redes sociales, la actriz ha compartido imágenes disfrutando de París, subrayando cómo el viaje en tren no solo facilita la movilidad entre destinos icónicos, sino que también permite vivir la experiencia de una forma más consciente y relajada. Con esta campaña, Gellar combina su pasión por la moda y los viajes, mostrando una versión de sí misma más auténtica y aventurera, que busca inspirar a otros a romper la rutina y lanzarse a nuevas aventuras.

