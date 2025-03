Astrostyling: así es cómo te puedes  vestir acorde a tu carta astral

Resaltar el ascendente de la carta astral es crucial para hallar el 'look' indicado.

“Estamos tan invadidos por las tendencias, por seguir lo que está de moda, que a veces nos perdemos y dejamos de entender qué es lo que realmente nos gusta y quiénes somos”, reflexiona la asesora y coach de imagen Rafaella Mora.

Pero, ¿cómo reencontrar nuestra identidad en medio de un mar de tendencias? Una opción, explica la experta, es el astrostyling, una tendencia emergente que fusiona la astrología con el estilo personal, permitiendo a las personas vestirse según los lineamientos de su carta astral.

Este enfoque se basa en la creencia de que los signos zodiacales y los elementos astrológicos influyen en nuestra personalidad y en la manera en que proyectamos nuestra imagen al mundo. Así, la moda se convierte en una herramienta para armonizar nuestra energía con la vibración del universo.

“Según la carta astral de cada persona, podemos asignar los colores que representan los elementos de sus signos ascendentes, así como los cortes de las prendas que reflejan lo que desean transmitir. De este modo, al estar alineados con los elementos de su signo, las personas se sienten más conectadas con su esencia y logran transmitir quiénes son realmente”, agrega Silvia Díaz, astróloga y mentora dedicada al autoconocimiento.

Las especialistas ofrecieron recientemente una conferencia sobre astrostyling en Deprati, en el CC. Quicentro Shopping, en la capital. Para ambas, hay tres elementos clave para lograr un ‘look’ acorde al signo. El primero, por supuesto, es conocer la carta natal, que se determina según la fecha de nacimiento, la hora exacta y el lugar de nacimiento. Con esta información, se puede determinar el ascendente y la posición de Venus, el planeta asociado con la belleza y la estética.

“Siempre doy este ejercicio: antes de vestirte, piensa en tres valores que quieras transmitir, de modo que, cuando entres a una habitación, la gente piense: ‘Así se ve ella, así es ella’. En ese sentido, el astrostyling ayuda a encontrar los colores y cortes de prendas que reflejan esos valores y elementos de la personalidad, además de identificar qué accesorios combinan para que te vistas de una manera mucho más auténtica”, señala Mora.

Rafaella Mora y Silvia Díaz son expertas en imagen y astrología, respectivamente. Franklin Jacome

Los pasos claves

Cada signo tiene características que pueden reflejarse en la vestimenta, pero para todos ellos es clave resaltar el ascendente eligiendo prendas que armonicen con la energía de cada signo, conectar con la energía de Venus para definir un estilo más atractivo y auténtico, elegir colores y texturas que correspondan a la gama cromática que realza su aura natural, y utilizar accesorios astrológicos asociados a cada signo o amuletos personalizados que refuercen la conexión con nuestra identidad cósmica.

“El astrostyling no solo es una manera de elegir atuendos, sino una forma de autoexpresión alineada con el cosmos. Al vestirnos según nuestra carta astral, no solo lucimos bien, sino que también potenciamos nuestra esencia y nuestra energía personal”, comenta Díaz.

Pero, ¿cómo se aplican estos elementos para cada signo astrológico? Para los signos de fuego, como Aries, Leo y Sagitario, esto se refleja con tonos vibrantes como el rojo, el dorado y el naranja, así como prendas llamativas y de gran presencia.

“Los signos de fuego tienen algo en común: son personas muy atrevidas, que se arriesgan, que poseen una enorme energía vital y siempre están haciendo algo, iniciando proyectos. Son pioneras, dan el primer paso y se atreven. Por eso, los atuendos que elijan deben estar en sintonía con esa proyección”, afirma Díaz.

A esto, comenta la experta, se suma la sensualidad. “Los signos de fuego se caracterizan por elegir ropa y zapatos cómodos, pero con una mezcla que también sea un poco sexy y llamativa”, dice.

Otro paso clave es conectar con la energía de Venus según su posición en la carta astral. Franklin Jacome

Conexión con la tierra

Los signos de tierra, como Tauro, Virgo y Capricornio, son, en cambio, prácticos y elegantes. Prefieren colores neutros como el beige, marrón y verde oscuro, con tejidos de calidad y cortes estructurados.

“Los signos de tierra son estables, les encanta la rutina, tienen los pies en la tierra, son prácticos y valoran la nitidez. Son los que llevan el 'clean look' y nunca tienen ni un pelo fuera de lugar”, dice Díaz. Entre sus prendas representativas se encuentran los suéteres de cashmere, las camisas de lino, los abrigos de lana, vestidos ceñidos pero cómodos, y los zapatos de cuero de alta calidad.

Creatividad a flor de piel

Los signos de aire -Géminis, Libra y Acuario- son conocidos por su creatividad, versatilidad y espíritu innovador, y su estilo refleja precisamente eso. Para ellos, la moda es un medio de expresión y un cambio constante, por lo que no temen experimentar con nuevas tendencias, mezclas inesperadas y prendas que los hagan destacar sin esfuerzo”, comenta Mora.

Los tres signos difieren mucho entre sí: mientras Géminis cambia de estilo según su estado de ánimo, pasando de un look sofisticado a uno desenfadado en un solo día, Libra apuesta por prendas románticas y femeninas o con cortes estilizados, prefiriendo los colores suaves y los tejidos fluidos.

Finalmente, Acuario busca romper las reglas de la moda y crear su propio estilo. Es innovador, vanguardista y no teme probar tendencias excéntricas o combinaciones poco convencionales.

Sensibilidad y misterio

Los signos de agua, Cáncer, Escorpio y Piscis, se caracterizan por un estilo que refleja su mundo emocional profundo, según explica Mora. “Prefieren prendas que los hagan sentir cómodos, seguros y en sintonía con su esencia, optando por telas fluidas, colores evocadores y un toque de misterio y romanticismo en sus looks”, comenta.

No obstante, estos signo también presentan diferencias entre sí. Mientras que prendas como sweaters de punto, vestidos con estampados florales, faldas midi, blusas holgadas y sandalias son ideales para Cáncer y Piscis, Escorpio se distingue por looks más intensos, con toques sensuales y poderosos. Para ellos, el negro es un color perfecto, y en su guardarropa no pueden faltar chaquetas de cuero, vestidos ceñidos y botas altas.

