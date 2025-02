Cristina Hidalgo: "No siempre hay que seguir las tendencias"

Para muchos, la industria de la moda puede ser vista como algo banal, incluso superficial. Sin embargo, Cristina Hidalgo (ex Miss Ecuador 2019) encontró en este rubro su pasión y su camino profesional. Aquello la motivó a convertirse en asesora de imagen y, así, empoderar a más mujeres a sentirse cómodas con su vestuario, sin tener que seguir un molde o una sola tendencia.

A sus 27 años, la también creadora de contenido destaca en redes sociales por sus recomendaciones de estilo y cómo sacarle el mayor provecho a las prendas básicas de su armario.

Su punto de partida: El Miss Ecuador

Cristina recuerda que uno de sus primeros acercamientos con el mundo de la moda fue cuando decidió participar como candidata a Miss Ecuador en el 2019.

"Todos los días tenía que buscar qué me ponía y fue ahí cuando empecé a darme cuenta de lo que me gustaba, qué colores me lucían mejor y cuáles no. En esa etapa se despertó en mí esa sensación de querer vestirme mejor", explica.

Un año después, llegó la pandemia. Al no poder salir o continuar con sus actividades regulares, decidió aprovechar el tiempo en casa y capacitarse como Asesora de Imagen Personal, Profesional y Empresarial (en Garbo Imagen Internacional). Una vez concluido este logro, poco a poco comenzó a introducirse más en este rubro. Actualmente brinda asesorías y charlas sobre imagen personal a mujeres que desean aprender a vestirse según su tipo de cuerpo, estilo y, sobre todo, destacar mostrando su mejor versión.

Cristina Hidalgo prefiere usar looks atemporales, versátiles y elegantes. VANESSA TAPIA

Su mayor error fashionista

Aunque ahora es una experta en elegir su vestuario, Cristina reconoce que no siempre fue así. El año como Miss Ecuador fue la etapa en la que más errores tuvo al vestirse. "Yo no sabía mucho de moda, pero escuchaba a muchas personas que me recomendaban usar brillos, tacos altos u otras cosas. Realmente no me sentía cómoda, no era yo. Pasó un tiempo hasta que encontré mi esencia y ahora ya sé lo que me va bien".

¿A qué look le pone bandera roja y jamás lo volvería a usar? Entre risas, reconoce que no volvería a usar el vestido ni accesorios que lució en la ceremonia final del concurso de Miss Ecuador. "Sí soy súper honesta, me encanta el color de ese vestido, pero sí siento que tenía demasiado brillo y los aretes eran muy grandes. No me arrepiento, porque gané, pero si me preguntan ahora si lo volvería a usar, diría que no. Me pondría algo más sencillo con aretes pequeños y un peinado que me estilice".

Visión de la moda

Como asesora de imagen, Cristina asegura que la forma en la que alguien se viste debe ir más allá de las tendencias. Lo más importante es analizar los gustos, profesión y actividades diarias antes de recomendar qué ropa usar. "Para mí, la moda es libre y es una herramienta con la que puedo expresar cómo te sientes. Como te ven te tratan. Por eso es muy importante estar siempre bien presentado ya sea que tengas una reunión o busques algún trabajo. Todos podemos aprender a vestirnos según cada ocasión".

No hay que elegir una prenda solo porque está de moda. No todas tenemos el mismo tipo de cuerpo y nos podemos sentir mal al ver que la ropa nos queda distinta a otra persona".

Primeros pasos como emprendedora



Aunque emprender desde cero puede ser todo un reto, hace un año y medio Cristina decidió arriesgarse y crear su propia marca de ropa (con su mismo nombre).

Recomienda optar por estampados abstractos porque pueden utilizarse con distintos colores de vestuario. VANESSA TAPIA

"Mi objetivo es que todas las mujeres nos sintamos cómodas e increíbles con el outfit que usamos. Soy súper alta y siempre he intentado subir de peso, es difícil para mi lograrlo. Eso hacía que se me complicara conseguir ropa en el mercado local. Por eso, decidí elaborar prendas para personas de todas las edades que pasen por lo mismo", recalca.

Tips de estilo

Lo que toda mujer debe tener en su armario: Un pantalón jean, una body (blanca y negra), una chaqueta (negra y denim), una camiseta blanca, un pantalón negro, un traje sastre (blanco o beige) y un vestido largo negro.

Hablando de estampados: Cristina aconseja usar aquellos con diseños abstractos, porque son más versátiles y se pueden utilizar en distintas ocasiones.

Cómo utilizar el café (elegido como el color del año por Pantone): al ser un tono neutro, se puede combinar con otros de la misma gama como el blanco, el beige o el negro. También puedes complementar tu look con accesorios plateados o dorados.

Más sobre ella

Estudió Comunicación y Relaciones Públicas en la Universidad Casa Grande.

La princesa Diana es su inspiración en la moda.

Su diseñadora favorita es Carolina Herrera.

Le gustaría dar una asesoría de imagen a Melania Trump y a la tenista María Sharápova.

Créditos. Fotografía y producción: Vanessa Tapia. Maquillaje y peinado: Ariana Taranto (@arianatarantomakeup). Locación: Hotel Wyndham Garden (@wyndhamgardenguay aquil). Vestuario: Cristina Hidalgo (@cristinahidalgo.ec).