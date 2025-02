Sandra Araya perfecciona el arte de 'saquear tumbas'

Llega una edad en la vida de las personas en que pierden la esperanza de encontrarse con nueva gente. A veces, resignadas, esas personas empiezan a buscar apariciones que moldean con recuerdos. En la novela ‘Los Enterramientos’ (Severo editorial, 2023), la escritora Sandra Araya hace aparecer a unos personajes descarnadamente conscientes de su muerte. Gente que uno quisiera reencontrarse en otras páginas.

“Las relaciones entre mujeres son complicadas, no son políticamente correctas (...) Al acercarse a ciertas convergencias entre esas historias, se llega a un nivel de empatía”, le decía la autora a los lectores que fueron a la presentación de la novela mencionada el pasado 25 de enero. Emma, en la ficción, recibe el encargo de indagar y escribir sobre enterramientos colectivos mientras reside en una casona rodeada de excavaciones.

“Darles voz a los que no pueden hablar. En casos extremos, a los que ya no están. Los que se fueron”, se repite Emma en forma de misión, mientras camina, desciende a las cavernas. Y esa reflexión surge estrepitosa en quien se pregunta sobre personajes pasados. En los futuros, será un clamor no confesado que alguien llegue a buscarlos. Canaima, en la ficción, es quien ha llamado a Emma. Es la nueva pareja de Joel, el padre del hijo de Emma, y padre también del niño que está en el vientre de Canaima.

“Me pregunté –dice Emma– si estos seres, cuyos restos yo veía ahora con mis ojos, reunidos alrededor de lo que parecía ser un fuego extinto hacía mucho, serían los primeros habitantes de estas ruinas, de esta ciudad de muertos, el remanente de algo mucho más antiguo. Algo perdido en las edades del mundo. Acaso ellos no fueron sino descubridores de las huellas de algo anterior. Innominado.”

La escritura como fuerza vital

En ‘Los Enterramientos’ se devela el sentido que intuye la soledad de la muerte, en cavernas que, para un corazón de madre sin tiempo, un hijo enterrado seguiría sintiendo miedo a la oscuridad. Aunque envejeciera. A través de la escritura, Sandra Araya muestra cómo se construye un refugio para esperar el fin del mundo; a través del habla de quien narra porque seguirá viva en ciertas páginas mientras todos los demás morimos, nos extinguimos.

“Todas tenemos historias en las cuales fuimos víctimas de violencia –comentaba la autora–; nos avergüenza decirlo porque hiere cuando, en realidad, la vergüenza debería estar en la cara de otros, como lo dijo esa hermosa mujer francesa, Gisèle Pelicot”.

Janine, en la ficción, es una víctima, una mujer a la que mataron de niña, que deambula donde el tiempo no puede definirse, en el lugar en que la narradora se abre a la posibilidad de fundirse con ella en el recuerdo de sus experiencias, como araña que recorre el laberinto de su tela, que pende, ya sin vida. La vida de quien no ha podido salir del luto.

¿A quién le pertenece el duelo?

La escritora Marcela Ribadeneira ha descrito a Emma Rahn como un “yo subrogado de la autora”. La temeridad del personaje, su voluntad de “matar ciertos afectos” es lo que hacen desear que reaparezca en otras ficciones. La muerte definitiva es el olvido, dirá después.

¿Qué muertes pasadas inspiraron esta obra? “Hice reflotar cosas que están sin concluir, el duelo de mi abuelo, me di cuenta, todavía está ahí –responde Araya– Tengo muy afincado esto de reconocer a los muertos”.

“A cada muerto se le llora distinto –dice Emma–. La pena y la rabia —sí, la rabia, la ira, la impotencia— se concentran en una parte específica del cuerpo del deudo, todo según el muerto y el tipo de duelo: el vacío”.

¿Quién es Sandra Araya?

Tiene siete novelas y relatos varios. Su libro de cuentos ‘Salvajes (del día después)’ se publicó en 2022. Fue la ganadora de la Bienal Pablo Palacio, en 2010, y de la primera edición del premio de novela corta La Linares, en 2015. ‘Los Enterramientos’ obtuvo el primer lugar del premio Miguel Donoso Pareja, en 2023.

