Mariasol Pons ofrece una mirada íntima al declive de Venezuela

Tres pujos y un grito. Así llegó al mundo Patricio Solano, y con su nacimiento arranca ‘El asesino del tronco’, la cuarta novela de Mariasol Pons.

La novela recoge la travesía del Chino Miguel y Rosita, padres de Patricio, desde su plácida vida en Balzar, hasta la bullante Caracas de los años ochenta, donde el boom petrolero había impulsado el país al desarrollo y la modernización.

La obra, presentada a fines del año pasado, surgió durante la pandemia de 2020. “Estaba en la playa, en plena pandemia, cuando un día vi a un hombre acuclillado ante un tronco, como quien se lamenta o pide perdón”, señaló la autora.

Con esa imagen en mente, esta escribió un primer relato que pronto dio pie a esta breve novela de 179 páginas.

La obra arranca con la tranquila vida de los Solano en el campo, hasta el peligroso arribo de los cuatreros, y su huida a Guayaquil, donde la desesperación por ganarse la vida y las dificultades de superar la pobreza llevan a una migración en bus y a pie hasta la capital venezolana, entonces en epicentro del desarrollo sudamericano.

”Ese país les abre un camino de oportunidades que el Chino va aprovechando poco a poco y luego los demás. En el proceso experimentamos el silencioso dolor que lleva consigo el migrante forzoso, la necesidad de adaptarse, de sentirse foráneo, la nostalgia, el agradecimiento. En paralelo, la riqueza y la velocidad de un país que confía en que su riqueza garantizará la vida adquirida”, comenta la autora.

Si bien esta señala las complejidades de la escritura, añade que para ‘El asesino del tronco’, el proceso más arduo no fue ese, o siquiera la creación de los protagonistas, sino la extensa investigación histórica que da el contexto de la época al libro.

La novela fue publicada a fines de 2024 por editorial Planeta Cortesía

”La novela tuvo un arduo proceso de investigación, pues tiene un contexto de realidad histórica que demandó un aprendizaje extenso sobre lo que sucedía en Venezuela desde inicios del siglo veinte, hasta la actualidad, y cómo se vivió el proceso que culminó en la situación que ese país vive hoy”, indica.

La obra, en ese sentido, recoge las canciones de la época, las famosas telenovelas filmadas en ese país, los sabores y olores de Caracas, y la historia desde el descubrimiento del petróleo en 1910.

El inicio del fin

Pero no todo es color de rosa. A Rosita adaptarse a su entorno le cuesta, y pronto surgen los primeros indicios de lo que está por venir, cuando el presidente Herrera Campins sentencia que Venezuela está hipotecada. Sin embargo, el tiempo sigue su curso y los protagonistas prosperan, ahorran, adquieren un pequeño apartamento y su hijo estudia y trabaja.

Pero mientras ellos parecen alcanzar la estabilidad, la política se va colando en lo cotidiano, las protestas sociales se vuelven más frecuentes, y en 1988 el arribo de El Caracazo, una protesta masiva, ocasiona la primera de varias tragedias que alcanzan a la pequeña familia. Es la primera llamada de un declive anunciado que marca el paso de descenso de un país hasta entonces próspero.

Para la autora, no obstante, la situación actual no será eterna. “Yo me niego a resignarme a la idea de que Venezuela no tiene solución”, afirma.

Y la esperanza es algo que permea la novela, pues pese al horror y a la pérdida, para los protagonistas siempre está la opción de un mañana mejor. ‘El asesino del tronco’ se presentó en Quito y Guayaquil y agotó rápidamente su primera edición. La segunda se espera pronto. “Estoy muy agradecida con mis lectores y con el apoyo que le han dado a esta novela”, agrega Pons.

¿Quién es Mariasol ¨Pons?

Mariasol Pons Cruz es licenciada en Ciencias Sociales de la UEES y Política en Ecuador, graduada de Estudios Internacionales en la universidad de Buckingham-lnglaterra y Máster en Comercio Exterior de la Carlos III de Madrid. Es consultora en comunicación estratégica, editorialista y panelista de radio. Ha publicado las novelas: “El libro de Olga” (2017), “De quién son estas piernas” (2021, Planeta), “La Chica” (2023, Planeta) y "El asesino del tronco" (2024, Planeta).

