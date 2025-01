Diego Oquendo narra su pasado

En 1974, tras entrevistar al político Carlos Guevara Moreno, Diego Oquendo le preguntó cuáles serían sus últimas palabras al enfrentar la muerte.

“Me miró y me dijo: serían ‘muero en plenitud de conciencia’. A la semana siguiente, murió”, recuerda el periodista.

Sin embargo, esas palabras intercambiadas permanecieron con él y ahora, a sus 87 años, lo ayudan a describir ‘El lugar de donde vengo’, su libro más reciente. La obra, publicada con el sello nacional Dinediciones, narra sus memorias y hacen un recuento de su pasado.

“Muero en plenitud de conciencia. Esas son mis memorias”, afirma.

El libro se presentó en la Universidad San Francisco de Quito (USFQ) en Cumbayá, y recientemente en Quito, en Librería Rayuela.

Oquendo, jurista, comunicador y autor, no es ningún extraño a la escritura, contando con numerosas obras a su haber, entre ellos varios poemarios.

Pese a ello, el autor asegura que ‘El lugar de donde vengo’ es uno de los libros que más tiempo le ha tomado, pues para ello fue ahondando en su memoria.

“Este no es un libro escrito recientemente. Es un libro escrito durante varios años...Lo fui escribiendo lentamente, tomándome el tiempo para recordar y para reflexionar”, señaló durante el lanzamiento en Quito.

Con más de cincuenta años dedicados a la labor periodística, la obra no escatima detalles de su emblemático quehacer. En el aparecen notables entrevistas, como la que le hizo al expresidente José María Velasco Ibarra, y la que le realizó al Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa en 1983.

En el también narra sus experiencias en el oficio, y algunas curiosas anécdotas, como las primeras entrevista que realizó en el programa televisivo ‘Ante la opinión’, donde una vez incluso fue desafiado a un duelo.

El autor presentó el libro recientemente en Librería Rayuela, en la capital. Cortesía

Pero además de hablar de lo anecdótico, Oquendo también recuenta lo doloroso: el destierro y la persecución política infligida por varios políticos y gobernantes, entre los que destaca el expresidente Rafael Correa.

Pero más allá de la indignación, el autor narra estos episodios con estoicismo: “El sufrimiento, después de todo, es una experiencia que nos humaniza”, aseguró.

Recordar la infancia

Así como ahonda en su extensa trayectoria periodística, Oquendo también narra su infancia y juventud, empezando por los emotivos recuerdos que guarda del barrio de su niñez, El Dorado.

“Mis primeros diez meses de vida transcurrieron en la villita n.º 303 del barrio El Dorado. No había un solo espacio que no estuviera sacramentado por clavelones chinos, rosas y dalias. La gran ventana de la fachada de la casa lucía manojos de margaritas que parecían no languidecer nunca. Su aroma constituía la mejor bienvenida. Y así lo certificaban durante sus visitas los amigos del señor de la vivienda: Perico Echeverría, Luis Daza y el compadre Alfonso Romero, mi padrino de bautizo, como lo había sido de mis cuatro hermanos mayores”, cuenta.

Esta confluencia de relatos íntimos y públicos, ofrecen una sostenida narración que logra cautivar al lector, porque no solo ofrecen una mirada al protagonista y su historia, sino al pasado nacional, con sus altos y bajos, con sus horrores y glorias. En ellos vislumbramos la realidad de nuestra frágil y tambaleante democracia, de los excesos del poder, del pueblo y su capacidad para la resiliencia, y de los desafíos de permanecer del lado de la verdad.

¿Quién es Diego Oquendo?

Nació en 1938. Es periodista, escritor y doctor en Jurisprudencia. Se retiró de las actividades periodísticas en 2022. Es autor de poemas, cuentos, entrevistas, reportajes y ensayos, entre ellos las obras ‘Julio César, el niño de San Vicente’, ‘Frente a frente ’ y ‘Voces en papel’.

