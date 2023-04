Los quiteños Sal y Mileto están celebrando el aniversario número 30 de su álbum Tres, que contiene varios de los clásicos de la banda, como su tema Aguanta, que le da nombre a su actual gira.

Sal y Mileto: “La música y el arte no son competencia”

Este 22 de abril tocarán en Ibarra junto a Santamuerte de Cuenca, el próximo viernes 28 de abril se presentarán en Quito y el 29 en la ciudad de Latacunga. Para estas dos últimas presentaciones los acompañará Acid Yesit, agrupación colombiana que justamente visitará el país con su tour Sabrosura Ecuador 2023.

El baterista Igor Icaza nos pone al tanto de las novedades de los Mileto.

¿Cómo una banda de su trayectoria se mantiene vigente sin vivir solo de las ‘glorias del pasado’? ¿Cómo mantener el mismo ímpetu?

Como banda hemos pasado muchas pruebas, tanto buenas como malas. Ha sido un tiempo de altibajos, más aún en un país donde quienes hacemos música con contenido libertario y en pro de las luchas sociales, nos vemos obligados a hacer nuestro propio camino y construir públicos. Pero el cariño de la gente siempre ha sido el combustible que ha movido el motor que nos hace seguir adelante.

¿En qué onda están los nuevos temas ? Va… zuko, de 2013, su último disco en estudio, fue un trabajo prácticamente jazzero.

Va... zuko fue un paso acertado, para dejar para la posteridad esa época de 2012 a 2013, cuando fuimos un sexteto; con la preciosa voz de la portuguesa Rita María, el saxo de Santiago Jiménez, el bajista Germán Mora y mi hijo Zack, junto a Lucho Enríquez y yo. En realidad el grupo no tiene fronteras. Quién sabe si en un tiempo saquemos algo con otros estilos.

Nuestro nuevo single 'Dame un like' saldrá en mayo. Es rock obviamente, pero creo que va a sorprender a muchos porque no es la típica composición de Mileto. Aborda el tema del masivo esclavismo de las redes, pero ya no de una forma tan visceral ni desde la ira, sino de una manera más sarcástica.

Igor Icaza