Sal y Mileto: “La música y el arte no son competencia”

Tras la controversia de las bandas de rock que se debieron tomar en cuenta como la mejor del país, surgió un nombre con cientos de menciones: Sal y Mileto. La agrupación tiene más de 27 años de trayectoria. Su baterista y fundador Igor Icaza habló con EXPRESIONES sobre la percepción del público que los considera como el mejor representante del género en ‘Ekuador’, así con k, como lo escriben en sus publicaciones.

“Para nosotros siempre es importante devolver ese cariño a la gente. Por otro lado, somos una banda que se ha forjado y construido público desde hace muchos años, entonces no nos interesa la farándula ni este tipo de polémicas de gente que no tiene nada que ver con la escena ni ha aportado en nada. Hasta los políticos andan hablando de las bandas y me parece absurdo. Nuestro trabajo ha sido construir nuestra escena y siempre ha sido difícil. También nos sentimos orgullosos”.

Sal y Mileto considera que cuando hay nacionalismo estéril no les interesa pertenecer a un listado.

“No nos emocionamos por estar en tendencia, pero siempre estamos muy agradecidos de que nos escuchen. El blablablá de las personas que nunca han apoyado, comprado un disco, yendo a un concierto, no nos interesa”.

En esta entrevista, Igor aclara que respeta a todas las bandas y no le gustan las comparaciones. Sin embargo, desde su punto de vista, Tranzas ha hecho pop toda la vida. “Hay un desconocimiento total al hacer el listado”. Para él, las agrupaciones más destacadas y que han influenciado su estilo son Promesas Temporales, Mozzarella, Tarkus y Blaze.

El mensaje final de la agrupación que sigue más vigente que nunca fue el siguiente: “La música y el arte no son competencia”. Además lanzaron la primicia que preparan un show presencial para el 14 de agosto. “En nuestras redes daremos más detalles de este auto-concierto”. Invitó también a los que hacen el debate a que los escuchen en las plataformas digitales.