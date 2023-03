Sahumerio: Un recuento de los males nacionales

Una torre petrolera, una llanta en llamas, un volcán en erupción y unos manifestantes que avanzan por las calles son algunos de los protagonistas de Sahumerio, archivo del pequeño presente, muestra inaugurada recientemente en la Galería N24, ubicada en el barrio de La Floresta, en la capital.

El autor de la exposición es Geovanny Verdezoto, artista santodomingueño radicado en Quito, que retoma la tinta china para dar vida a estas obras en gran formato.

Las piezas trabajadas en blanco y negro transportan al espectador al caos de vivir en un estado fluctuante, que en los últimos años se ha enfrentado a la pandemia, las protestas y a las crisis ambientales y económicas.

“Después de un gran parón en el arte, empecé a retomarlo durante la cuarentena. La muerte, la pérdida, seguido del paro de junio, me movilizaron nuevamente porque sentía que dibujar me ayudaba a hacer catarsis. Y en este proceso, en esa época tan sombría, no cabía el color”, reflexiona.

Al centro de esta catarsis estaba el humo. El humo que provenía de las manifestaciones en las calles de la capital, de los volcanes en continua alerta, de los incendios forestales y más. En total sesenta obras fueron parte de esta serie, en la que trabajó durante dos años.

“Si bien el humo está al centro de estas crisis, también sirve para sanar. Por eso decidí ponerle el nombre de Sahumerio, porque siento que hay humo que también lleva a la sanación y a la transformación”.

La exposición, que cuenta con dieciséis piezas en gran formato, un vídeo y tres vitrinas de dibujos en formato pequeño, está dividida en tres etapas tituladas Extraer los suelos, Prender los fuegos y Poner el cuerpo.

“El agua y el humo conectan este archivo, esta colección de imágenes sobre el tiempo que vivimos, que desafía muchas de las fotografías y los vídeos que se ven, y a la vez se nutre de ellos. Pero habla en primera persona, asumiendo la responsabilidad de lo mostrado, soltando la obra para su interpretación y reconociendo sujetos y objetos de este tiempo que se niega a dejar en la masa unificada del olvido”, añade Ana Rodríguez, curadora de la exposición.

Para Verdezoto, quien durante varios años puso su mira en el extranjero con exposiciones en Cuba, Panamá y Europa, retornar a lo local también ha sido un retorno a la técnica.

“No había trabajado con tinta china en ocho años. Muchos artistas trabajan la tinta como un estudio previo para pasar a otra cosa, pero a mí me parece que la tinta tiene cualidades únicas que no encuentro en el óleo ni en el acrílico u otros materiales”, señala.

Actualmente, el artista divide su tiempo entre el arte y la fotografía. En esta última disciplina, alista un libro titulado Tranquilandia, que explora las costumbres populares en América Latina. Este explica, no obstante, que su sueño es llevar sus lienzos a China y a Japón, donde podrá ver cómo su técnica con tinta es recibida.

Sahumerio, archivo del pequeño presente estará abierta al público hasta el próximo viernes 11 de marzo. Se puede visitar de martes a sábado de 11:00 a 13:30 y de 14:00 a 18:30. El ingreso es libre.