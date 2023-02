Ser o no ser, los calvarios del actor

Dedicarse a la actuación no es tarea fácil, ya sea por los estereotipos laborales que envuelven a la misma como: ‘del arte no se vive’, ‘la actuación no da de comer’, o ‘esa carrera solo funciona en el extranjero’; lo que, hasta cierto punto son reales por el poco apoyo a este arte en el país, ya sea para promoverlo o remunerar a sus artistas.

Pero a pesar de todo, hay jóvenes que decidieron hacer realidad sus sueños y derrumbar con ello todos esos conceptos sobre su amada profesión. Es el caso de Nicolás Laborda y Elba González, de 22 y 24 años, respectivamente, quienes pese a las dificultades de la carrera se han impulsado dentro de este medio.

El primer muro que Nicolás encontró para dedicarse a esta profesión se lo pusieron sus padres, quienes inicialmente no estaban de acuerdo con su decisión. Más tarde optaron por apoyarlo para hacerlo feliz.

Él comenzó sus estudios a los 18 años, pero hace dos se presentó en obras teatrales con papeles secundarios y arreglando los escenarios. Ahora ha dado un paso importante en su carrera y trabaja en el microteatro Pop Up, ya sea creando guiones o actuando como protagonista o como actor secundario.

“La gente tiene esta idea de que no se puede vivir de esto y en Ecuador es real hasta cierto punto. No se paga tan bien y es complicado tener siempre oportunidades aquí. Pero yo lucho por este sueño. Sé que saldré adelante... ya estoy dando mis primeros pasos y no voy mal, para recién iniciar”, comenta el joven actor.

Es difícil, no siempre hay oportunidad de trabajos escénicos, y toca buscar en todos lados; y el sueldo no siempre es el ideal. Nicolás Laborda

actor

La poca cultura de asistir a las obras teatrales ha hecho que los artistas quieran irse del país a buscar oportunidades. Elba Rodríguez

actriz

Elba concuerda en que las oportunidades en el país son escasas y mal remuneradas. En varias ocasiones ha sido protagonista de eso. “Mi principal muro no han sido mis padres, quienes me apoyaron desde un inicio, sino este país que cree que por ser actriz trabajaré de gratis solo por la ‘experiencia’... es degradante el simple hecho que piensen que mi trabajo no debe ser remunerado”, cuestiona.

Sin embargo, las oportunidades no han sido escasas para ella. También ha podido presentarse en microteatros como Pop Up y La Colmena. Desde hace tres años intensifica su esfuerzo para promover su imagen, sea en redes sociales o con trabajos de animadora de eventos. Esta es su profesión anhelada desde pequeña.

“Yo soy de Manabí y para 2016, que estaba en mi período final de colegio, pensaba que lo estable sería estudiar Derecho, pero el terremoto me abrió los ojos y quedé segura de lo que quería para mi vida. Opté por vivir sin arrepentimientos. Vine a Guayaquil para volverme actriz”, cuenta Elba.

Pero por los pocos incentivos a la población para asistir a estos puntos culturales, concuerda en que en Ecuador no se puede vivir del teatro, “por eso y más razones, yo quiero trabajar en el extranjero de actriz, tristemente así piensan muchos artistas también, pero al final esa es la meta, vivir del arte”.

Diego Naranjo, actor y director con más de 45 años de experiencia en el campo, asegura que las dificultades en el campo siempre han estado para todos los actores del mundo; sin embargo, señala que “esto se acentúa en el país, donde no se ve el apoyo del Gobierno en los escenarios, ni su promoción del arte en colegios”.

Naranjo destaca que antes se dedicaban los actores netamente a una producción. “Ahora no se ven estos grupos, pero sí se ve más independencia en los actores para trabajar en varias obras a la vez. Sin embargo, eso no asegura la calidad ni compromiso de sus trabajos. Pero es lo que se hace para sobrevivir en este campo”, advierte.

La mayoría de jóvenes actores coincide en la falta de plazas y oportunidades al arte en el país. Alex Lima

Al igual que Nicolás y Elba, Milton Lema, de 25 años, también ha tenido dificultades para trabajar dentro de las obras de teatro, sea como actor en escenografía o en el rol que cumple actualmente, en la asistencia para dirección de obras. “Hay muchas dificultades. Está la falta de apoyo de padres y aceptación social, oportunidades para trabajar en alguna producción y la cultura ecuatoriana, que no apoya al teatro y arte local”, asevera.

Destaca que el esfuerzo y la perseverancia es lo que más se necesita en esta profesión. Lema inició su recorrido en el mundo de la actuación en 2018, pero antes de eso estudió terapia física. Para él era algo más estable. “Un día me cansé y salí de la carrera, quería estudiar lo que me haría feliz”. Sus padres se opusieron a la idea de que sea actor por la poca acogida de la carrera en la ciudad, pero la insistencia lo llevó hasta el ITV, donde plasmó su pasión a los 21 años.

Logró ser parte de su primera producción teatral a los 22 y, desde entonces, no ha parado de actuar, ayudar con la dirección, escenografía. Todo, sin perder esa pasión que ha sentido desde un inicio.

Un sueño que no todos son capaces de hacer realidad. Hay quienes buscan encaminarse, pero no han tenido una oportunidad en el mundo laboral, como es el caso de Alejandra Cevallos, de 23 años. Ella nunca contó con apoyo moral de sus padres, pero sí el económico para iniciar la carrera en 2018.

Debido a varios problemas familiares tuvo que dejar su casa y buscar trabajo para mantenerse. “Ahora no estoy encaminada en mi sueño, pero siento que aún es muy temprano para rendirme. Tengo la esperanza de seguir, aunque sea en una universidad pública”, confía. Por lo pronto, sigue ensayando para una obra que presentará en abril, lo que para ella es su primer paso profesional.

La pasión al arte debería ser inculcada desde los colegios, así habrían más plazas laborales dentro de la actuación. Milton Lema

actor

Es una carrera difícil, falta apoyo y eso también influye en que jóvenes dejen la carrera y no se dediquen a su pasión. Sebastián Pazmiño

estudiante de artes escénicas

Ecuador y su falta de apoyo al teatro

Marina Paolinelli, exdirectora del Departamento de Difusión Cultural de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, detalla que en países como Colombia, Argentina, México y Chile existe una educación en la cultura teatral que se ha incorporado de manera formal a la academia y universidades.

“Lo que ha abierto una oferta permanente y consolidada al público, lo que impulsa a la creación de espacios como salas de teatro, donde los artistas se mueven y pertenecen a la escena cultural de su país. Cosa que en Ecuador no hay suficiente de estos espacios”, asegura.

Paolinelli señala que las únicas excepciones son el Teatro Centro de Arte, en Guayaquil;y el Teatro Sánchez Aguilar, en Samborondón. Fuera de estos dos puntos, asegura que no existen más espacios adecuados para hacer teatro.