Sabrina Carpenter convierte lo retro en su mejor hit

Aunque Sabrina Carpenter hace música desde 2014, cuando lanzó su primer EP titulado Can't blame a girl for trying, pero no fue hasta que hizo un rebranding de su marca personal y fue telonera de Taylor Swift en The eras tour que Carpenter llegó a la cima de su carrera, posición que reforzó cuando este 2025 se llevó el grammy a Mejor álbum pop vocal por su último disco Short n' sweet.

Y en gran parte, su éxito se debe a que apela a la nostalgia de maneras sutiles pero efectivas. En su aparición en la alfombra roja de los premios, su look fue un homenaje a la película What a way to go! (1964), en la que la protagonista (Shirley MacLaine) usó un escote en la espalda parecido al de Sabrina. Y para reforzar esta nueva época, la cantante evidenció aún más esta estética con la versión extendida de Short n' sweet, que lanzó el pasado 14 de febrero de 2025.

Las referencias musicales

La actuación de Sabrina en los Grammy 2025 cautivó al público por ser divertida y extrañamente nostálgica. Aunque algunos fans de ella, especialmente los más jóvenes, no lo notaron a primera vista, su show fue un homenaje a un momento legendario de la televisión. Al descender por unas escaleras blancas con un traje negro con lentejuelas, Carpenter comenzó su mezcla de sus canciones Espresso y Please, please, please, mientras tenía todo tipo de tropezones.

Su enérgico baile tap y comedia recordaron a uno de los momentos más memorables de Goldie Hawn en 1978, cuando interpretó Nobody does it like me de Seesaw en su especial televisado. En su show, ella tuvo dificultades para bajar unas escaleras antes de desaparecer a través de una ilusión de escenario, solo para reaparecer triunfalmente, como Carpenter.

Además, en su álbum Short n' sweet deluxe, la similitud rítmica entre Couldn’t make it any harder (2025) de Sabrina Carpenter y Hopelessly devoted to you (1978) de Olivia Newton-John no podría ser más evidente. Las canciones comparten un parecido en el ritmo suave y melódico, que acompaña perfectamente las letras cargadas de emoción. Incluso, usuarios en internet hicieron mezclas que fusionan de manera armoniosa las canciones.

Por otro lado, en el álbum sorprendió a sus seguidores cuando lanzó un remix de Please Please Please junto a la icónica Dolly Parton, fusionando el pop contemporáneo con el country clásico. La colaboración muestra cómo la joven estrella adopta estas influencias musicales retro para darle un giro nostálgico a su música. Con la inconfundible voz de Parton que le da ese toque atemporal, el remix ha sido aclamado por su frescura y la química inegable entre ambas dentro y fuera del set. El video, que acumula 500 000 likes, está grabado a blanco y negro con ambas conduciendo por la carretera.

Su estilo apela a la nostalgia y lo vintage

Carpenter es una experta en combinar piezas de archivo de alta costura para crear looks únicos y llenos de historia. Entre sus elecciones más destacadas, se encuentra un conjunto de Todd Oldham de la colección otoño-invierno 1994, que usó para celebrar la víspera de Año Nuevo, un vestido de archivo de Chanel de 1994 que eligió para la premiere de A nonsense christmas en Netflix, y un espectacular conjunto de Versace para la portada de Time, originalmente usado por Naomi Campbell en 1997. Además, ha deslumbrado con un conjunto de Gucci que Kate Moss lució en la fiesta posterior a los MTV VMA’s, y ha optado por piezas de archivo de Roberto Cavalli para su aparición en BBC Radio.

En mayo de 2024, Sabrina celebró su cumpleaños número 25 en Dumbo House, Nueva York, luciendo un minivestido amarillo que recordaba al deslumbrante vestido que usó Kate Hudson en la película Cómo perder a un hombre en 10 días (2003). El diseño presentaba un escote en V y espalda descubierta, similar al original, pero adaptado a un estilo más corto y moderno. El estilista de Carpenter, Jared Ellner, adquirió el vestido a través una plataforma en línea de ropa vintage y de segunda mano.

Inspirada por 'La niñera'

Gran parte del guiño nostálgico de Carpenter se basa en el personaje principal de la serie La niñera (1993- 1999) Fran Fine (Fran Drescher) y sus referencias de vestuario no han pasado desapercibidas. La cantante y actriz ha sido vista en varias ocasiones con atuendos que evocan el maximalismo y la alta costura que definieron al personaje de los años 90. Más allá de ser una simple referencia, su reinterpretación de estos looks reaviva el interés por la moda noventera y refuerza el regreso de la estética audaz y juguetona en la cultura pop actual. Incluso, la actriz que le dio vida al personaje piensa que "ella es totalmente cool" al decidir usarla como inspiración.

Entre sus homenajes más evidentes destaca el conjunto vintage que lució en diciembre de 2024 en Nueva York, compuesto por un blazer negro y minifalda con detalles de estampado de leopardo, una réplica moderna de uno de los looks más recordados de Fine. Durante los MTV VMAs del mismo año, llevó un vestido de Bob Mackie previamente usado por Madonna y, más tarde, por Drescher en la serie de televisión. Además, en un video previo a los Grammy, sorprendió con un vestido de rayas verdes y blancas de Hervé Léger, idéntico al que Fran usó en un episodio de la quinta temporada de la serie.

