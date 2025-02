Grammys 2025: Las mujeres se apoderaron de 14 categorías

La noche del 2 de febrero se celebró la 67ª edición de los Premios Grammy en la Crypto.com Arena de Los Ángeles. Durante la gala se entregaron 24 galardones, de los cuales 14 fueron para mujeres artistas. Uno de los reconocimientos más esperados fue el de Mejor Álbum Country, otorgado a Cowboy Carter de Beyoncé.

La cantante hizo historia al convertirse en la primera mujer negra en ganar esta categoría en el siglo XXI. La última en lograrlo había sido Lauryn Hill hace 26 años. Antes de ella, Natalie Cole y Whitney Houston también recibieron este reconocimiento. Con este logro, la artista se convierte en la cuarta mujer negra en obtener este premio.

El galardón fue entregado por miembros del Departamento de Bomberos de Los Ángeles, como parte de un homenaje por su desempeño en los recientes incendios forestales que afectaron la ciudad.

En su discurso, Beyoncé agradeció a los artistas de música country por la positiva recepción de su álbum y alentó al público a ser persistente para alcanzar sus metas. “Quiero dedicar esto a la Sra. Martell”, añadió, en referencia a Linda Martell, la primera mujer negra en actuar en el Grand Ole Opry, un clásico programa de radio y música country realizado en Nashville, Tennessee.

Otra artista que se destacó es la rapera emergente Doechii, quien se convirtió en la tercera mujer negra en ganar el premio a Mejor Álbum de Rap. En su discurso, envió un mensaje de inspiración: “Muchas mujeres negras ahí afuera me están viendo en este momento, y quiero decirles que pueden lograrlo”.

El bien medido escándolo de la esposa de Kanye West

En la alfombra roja, Kanye West asistió acompañado de su esposa, la modelo australiana Bianca Censori. Ambos lucieron una vestimenta a juego en color negro; Kanye llevaba una camisa y pantalones oscuros, mientras que Bianca usaba un abrigo de piel.

Sin embargo, la polémica surgió cuando Censori se quitó el abrigo, revelando un vestido completamente transparente que la dejaba casi desnuda. Tras recorrer toda la alfombra roja, la pareja fue escoltada por policías debido al incidente, para su posterior salida del evento, según reporta Page Six. Como era de esperarse, se trata de un diseño de West para su pareja, parte de la línea Yeezy.

Luego de su aparición en la alfombra roja, cuando todos comentaban el 'no-vestido' se emitió un comercial de la firma del rapero y se anunció el lanzamiento sorpresa de su próximo álbum, Bully. Ella sin ropa interior y él acaparando toda la atención mediática, era el momento perfecto para dar la primicia.

Entertainment Tonight publicó que ni West ni Censori estaban invitados a la gala. Aun así, se presentaron "sin invitación con un séquito de unas cinco personas y fueron escoltados hasta la salida". Pero poco tiempo después, el medio eliminó la información.

Más allá del incidente, el extraño traje de la australiana prendió las alertas, pues podría ser una prueba irrefutable del control que Kanye West ejerce en sus parejas. Censori y el rapero se casaron en 2022, y esta no es la primera vez que se deja ver con poca ropa en público.

Los primeros Grammys de Sabrina Carpenter

Tras su divertida presentación en los Premios Grammy, Sabrina Carpenter recibió sus dos primeros Grammys de toda su carrera. Ganó en la categoría de Mejor Interpretación Pop en Solitario por su canción Espresso y en Mejor Álbum Vocal Pop por Shortn’ Sweet.

En su breve discurso, la artista expresó ser gran fan de los otros nominados y afirmó no poder creer que estaba compartiendo “pantalla” con ellos. Al final, emocionada, comentó: “Voy a llorar”. Otro momento destacado de Sabrina fue su conversación con Olivia Rodrigo, con quien los medios habían especulado una posible polémica.

Kendrick Lamar: El gran ganador de los Grammys

El rapero Kendrick Lamar se proclamó como el gran ganador de la noche al llevarse 5 Grammys. Su canción Not Like Us obtuvo 4 estatuillas, incluyendo la de Mejor Canción del Año. En su discurso, Lamar destacó: “Al final del día, nada es más poderoso que la música rap”. Esta canción se enmarca en la rivalidad entre Lamar y Drake, ya que en la letra se hacen graves acusaciones contra el rapero canadiense.

Discursos Memorables

En la gala de los Premios Grammy, varios artistas destacaron por sus discursos. Entre ellos, Chappell Roan, quien apareció con un llamativo vestido color amarillo, una versión en tul del famoso cuadro de Edgar Degas Bailarina con ramo.

En esta ocasión, recurrió a uno de los looks finales de la colección de Alta Costura de Primavera-Verano de 2003 de Jean Paul Gaultier, que fue lucido originalmente en la pasarela por Mariacarla Boscano.

El vestido fue una sensación. Cuidadosamente elegido, tiene vetas pictóricas de tul amarillo y azul en el corpiño, que también cuenta con adornos tridimensionales de bayas y flores y tirantes de terciopelo negro. La falda formaba una silueta asimétrica estampada con las famosas bailarinas de Degas.

Al recibir el premio a Mejor Artista Nuevo, Roan exigió a las discográficas que ofrecieran un salario digno, especialmente a los artistas emergentes. “Me dije a mí misma que si alguna vez ganaba un Grammy y podía pararme aquí frente a las personas más poderosas de la música, exigiría que las discográficas y la industria que se benefician con millones de dólares de los artistas ofrecieran un salario digno y atención médica, especialmente a los artistas en desarrollo”, dijo Roan ante un público que reacció con entusiasmo.

“Porque me firmaron tan joven, me firmaron siendo menor de edad. Cuando me dejaron, no tenía experiencia laboral y, como la mayoría de las personas, tuve dificultades para encontrar trabajo durante la pandemia y no podía pagar un seguro médico”, agregó.

Lady Gaga no se quedó atrás. Ella se centró en la defensa de los derechos de la comunidad LGBTQ+, en un momento delicado para esa comunidad que se siente atacada por el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Es un privilegio ser compositora, productora y música. Es un gran honor cantar para todos vosotros. Solo quiero decir esta noche que las personas trans no son invisibles. Las personas trans merecen amor. La comunidad queer merece ser elevada. La música es amor", dijo la cantante. Y el público le respondió con vítores y aplausos, para luego ponerse de pie en señal de apoyo.

Finalmente, Shakira dedicó su reconocimiento a los inmigrantes en Estados Unidos, a los que llamó "hermanos". resaltando su lucha, una batalla a la que dijo se une ella también. Con esta victoria, la barranquillera suma cuatro premios Grammy a lo largo de su trayectoria musical.

Pero la gala no solo fue música, discursos y aplausos, Precedida por una alfombra roja, muchos fueron los comentarios de las propuestas de vestidos que llamaron la atención. Aquí algunos de ellos:

Lady Gaga apostó por lo gótico

Lady Gaga destacó por su estilo extravagante que no sorprende considerando sus elecciones de moda. El vestido negro con toques góticos fue creado por el diseñador Samuel Lewis.

Para lograr ese aspecto tan especial, acompañó su traje con joyería de Tiffany & Co., un collar de diamantes, de archivo de esta firma, diseñado por Meta Overbeck bajo la dirección de Louis Comfort.

La joya, elaborada en oro y creada a principios de los años 30, está rematada con una impresionante turmalina, piedra conocida por repeler las energías negativas, con detalles en perlas y ónice.

Como si fuera poco, llevó unos aretes de oro amarillo y platino con diamantes amarillos y blancos, que hacían juego con el anillo Jean Schlumberger by Tiffany & Co. Sixteen Stone engastado con diamantes y tsavoritas. Simplemente espectacular.

Sabrina Carpenter, un guiño a una cinta de los años 60

En esta alfombra roja, Sabrina Carpenter no dejó de lado su estilo y lució un vestido celeste satinado con plumas y escote pronunciado en la espalda. El diseño fue obra de JW Anderson.

Ella y su estilista, Jared Ellner, se decantaron por un vestido que derrocha dramatismo, complementado con un enorme colgante de diamantes en forma de pera, con el sello Chopard, que hizo las veces de cuello halter. Fue un guiño al personaje de Shirley MacLaine, Louisa May Foster, en la película de 1964 Ella y sus maridos (What a way to go!).

Jaden Smith, más que una transgresión estética

Willow y Jaden Smith también asistieron al evento, pero fue Jaden quien acaparó la atención. Él usó un traje acompañado de un tocado llamado Vampire Castle de ABODI (y no de Louis Vuitton, como muchos suponían). Sin duda, con su elección subió un escalón más en cuanto a los que a extravagancia estética se refiere. Pero el actor, rapero, modelo y primer hijo del matrimonio Smith es más que un desafío a la industria de la moda y del celeb system.

Fueron muchas las teorías que se levantaron alrededor del por qué de este curioso atuendo. Y fue la propia firma que lo ha diseñado ha confirmado su trasfondo. Con un post en su cuenta de Instagram, la firma lo explicó: “El escultórico Vampire Castle que hicimos para los Premios Grammy 2025 combina la misteriosa elegancia de ABODI con un diseño atrevido y moderno que se inspira en la historia de Transilvania y las leyendas vampíricas de los Bathory".

Pero, ¿de qué se trata la historia? El apellido tiene que ver con la aristócrata Elizabeth Bathory, nacida en la Transilvania de 1560. Los historiadores la apodaron 'la Drácula mujer’ y se la conocía como ‘La condesa sangrienta’. Y tenían razón: ella fue la mayor asesina de la historia de la humanidad. Asesinó a 610 vírgenes para beber su sangre y lograr la juventud eterna. Casi un guiño a La sustancia.

